الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين مطروح": ضبط 1000 لتر سولار مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

سولار
سولار

ترأست المهندسة هند محمود مساعد  مدير مديرية التموين بمطروح، حملة تموينية مفاجئة من مفتشي إدارات الرقابة وتموين مطروح، بالتنسيق مع قسم مباحث التموين لمتابعة الحالة التموينية ومدى توفر السلع بالأسواق ومراجعة المعروض منها للمواطنين. 
وأوضحت أنه أثناء الحملة تم ضبط سيارة محمل عليها تنك به كمية من السولار (1000 لتر) تم تجميعها بغرض الاتجار بالسوق السوداء والاستخدام في غير الغرض المخصص له، موضحة أنه تم تنفيذ حملة تموينية أخرى بمدينة مرسى مطروح بمعرفة إدارة الرقابة تم من خلالها ضبط عدة مخالفات تموينية كان أبرزها ضبط أحد أصحاب المخابز الدوارة وبحوزته كمية من الدقيق المدعم (300 كجم) تم تجميعها واستخدامها في إنتاج الخبز الشامي أي في غير الغرض المخصص لها. 

وذكرت أنه تم ضبط مخالفات أخرى تضمنت 8 مخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، 8 مخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في الأغذية، 5 مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع. 

وأكدت أنه تم التحفظ على كميات السولار والدقيق المضبوطة، وجرى قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف. 

أصحاب المخابز الدقيق المدعم السوق السوداء تموين مطروح مباحث التموين مرسى مطروح مطروح

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