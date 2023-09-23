جهود محليات أسوان لمتابعة المشروعات واستعدادات العام الدراسي الجديد

تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان بالتعاون مع مسؤولي الجهات المختصة، تكثيف جهودها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة، فضلاً عن أعمال الصيانة لشبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، والتفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى بمساحة 350 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي.

كما قامت الوحدة المحلية برفع كفاءة منظومة النظافة العامة ورفع التراكمات وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، مع تنفيذ أعمال رفع التراكمات بمشروعات حياة كريمة بمتوسط 20 طنًا يوميًا.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة وتأمين كابلات الكهرباء بمحيط منطقة أرض المعارض بنطاق حى جنوب بإشراف علاء الدين آدم رئيس الحى وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء ضمن الاستعداد للاحتفال بالمولد النبوى الشريف، بالإضافة إلى تنظيم حملة مكبرة بنطاق حى غرب المدينة بشوارع شرق البندر والحدادين والشارع الجديد والشواربى، بإشراف محمد ممدوح نائب رئيس المدينة، وبمشاركة من رئيس الحى سحر مصطفى، والعاملين والفنيين مدعمين بمعدات وعمال مشروع النظافة، بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح.

و نجحت الحملة فى رفع 83 حالة إشغال، وتحرير 9 محاضر إشغال، فضلاً عن تنظيم حملة أخرى للسيطرة على النباشين بنطاق الحى بمناطق أطلس وكورنيش النيل ، وتم التحفظ على 8 فوامات وعربة كارو.

الوحدة المحلية بقرية غرب أسوان

وهو الذي توازي مع قيام الوحدة المحلية بقرية غرب أسوان بقيادة محمد محمود ربيع بمتابعة أعمال محطة الرفع رقم "5" لمشروع الصرف الصحي بنجع المذاب، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمدرسة عبد العظيم فضل الإبتدائية للانتهاء قبل بدء العام الدراسي الجديد، وهى المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" وذلك بإشراف من محمود بهاء، نائب رئيس المدينة.

الوحدة المحلية لمدينة السباعية

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بمتابعة أعمال دهانات الواجهات الخارجية لأسوار المدارس لإظهار المظهر الجمالى للمدارس بجهود الوحدة ومشاركة المجتمع المدنى، وبالتنسيق مع مديرى المدارس، بجانب قيام الوحدة المحلية بأعمال النظافة وقص وتهذيب الأشجار داخل وخارج المدارس ضمن الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد، ومراجعة جاهزية المدارس من الداخل والخارج.