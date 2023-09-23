السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى

سيولة مرورية
سيولة مرورية

سيولة مرورية تشهدها شوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت، وذلك وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير.

الحالة المرورية اليوم

ففي محافظة الجيزة تشهد شوارعها وميادينها حالة من السيولة المرورية، حيث شهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة و شهدت مدينة أكتوبر سيولة مرورية خاصة بالأحياء وشارع المحور المركزي.

كثافات من شارع العشرين حتى الطالبية

كما ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل وكثافات متحركة من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

انتظام حركة المرور أعلى الطريق الدائري

وفي القاهرة انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا في حركة السيارات.

حركة السير بميدان التحرير

وظهرت سيولة مرورية بمحافظة القاهرة في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

حركة السيارات بالطريق الزراعي

وفي القليوبية انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، كما انتظمت حركة السير بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

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