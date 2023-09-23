من هو الأنبا يوسف أبو الخير مطران سوهاج الشرفي؟
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية وايبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك بمصر، بعيد ميلاد الأنبا يوسف أبو الخير مطران كرسي سوهاج الشرفي.
أهم المعلومات عنه
- ولد الأنبا يوسف أبو الخير بإسم كرمي أبو الخير هابيل في قرية كوم غريب مركز طما محافظة سوهاج في 23 سبتمبر 1943م
- ثم التحق بالمعهد الإكليريكي بطهطا في 14 سبتمبر 1956م ثم بالإكليريكية المعادي عام 1959م ودرس الفلسفة وعلم النفس ثم كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1968 م ثم أرسله الأنبا أندراوس مطران الإيبارشية للدراسات اللاهوتية بكلية انتشار الإيمان بروما من علم 1968- 1972م
- وسيم كاهنا برعية كوم غريب في 17/9/1972 علي يد الأنبا أندراوس غطاس . ثم عين مسئولا عن المعهد المتوسط بالمعادي ثم عين مساعدا لرعية الأقصر في أغسطس 1974م ثم راعيا لرعية جراجوس في يناير 1976م ثم مسئولا للمعهد الإكليريكي بطهطا في أكتوبر 1976م .
- وفي عهد الأنبا يؤانس ملاك تم تعيينه راعيا لرعية جرجا في أغسطس 1980م وفي 6/8/2003م أنتخبه السينودس البطريركي أسقفا لإيبارشية سوهاج خلفا للأنبا مرقس حكيم الذي قدم استقالته من الخدمة الأسقفية في 21 مايو 2003م وتمت سيامته الأسقفية وتجليسه في 13 نوفمبر 2003 بكاتدرائية يسوع ملك الملوك بطهطا علي يد الأنبا اسطفانوس الثاني غطاس بطريرك الأقباط الكاثوليك وأصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس نجيب والأنبا مرقس حكيم والأنبا يوحنا قلته والأنبا كيرلس وليم والأنبا يؤانس زكريا والأنبا أنطونيوس عزيز .
- وفي 4-6 ديسمبر 2018 قدم طلبا بتخليه عن مهامه كمطران لكرسي سوهاج لبلوغه السن القانوني (قانون 210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية) وقد قبل أباء السينودس طلبه وعبروا عن جزيل الشكر لنيافته وأثنوا علي خدمته المباركة للكنيسة وتم تعيينه مدبرا بطريكيا لكرسي سوهاج الشاغر حتي تم تجليس الأنبا باسيليوس مطرانا لسوهاج في 3 أغسطس 2019
ابونا مرقس يوسف أسيوط