بينها مناقشة رواية "قائم وحصيد".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم السبت

مناقشة رواية “قائم وحصيد”، إحدى الأمسيات الفنية والثقافية التي يحتشد بها اليوم السبت 23 سبتمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

في الحادية عشرة صباحا، تنطلق بمكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة، فعاليات معرض “بالفن نهزم السرطان”، للأشغال اليدوية.

ــ قائم وحصيد على طاولة صالون سالمينا الثقافي

وفي السابعة مساء، تحل الكاتبة دكتورة إنجي البسيوني، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات صالون سالمينا الثقافي، وذلك لمناقشة روايتها “قائم وحضيد”، ويناقش الرواية كل من الناقد السيد حسن، أحمد صلاح هاشم، بسيم عبد العظيم، ومحمد غنيم، ويدير الأمسية إيهاب الحضري.

ــ متاهة الإسكافي بالمركز الدولي للكتاب

وفي الخامسة والنصف، يجتمع فريق المناقشة، بالمركز الدولي للكتاب بمقره الكائن خلف دار القضاء العالي بوسط القاهرة، في أمسية جديدة، لمناقشة كتاب “متاهة الإسكافي”، للشاعر عبد المنعم رمضان، وذلك ضمن فعاليات موسم مناقشة السير الأدبية والذاتية للمبدعين.

ــ كوكب الكنز المفقود بالحرية للإبداع

وفي الواحدة والنصف ظهرا، وضمن فعاليات نادي سينما الأطفال، تعرض بقاعة سينما مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فيلم الإنيميشن Treasure Planet، أو “كوكب الكنز المفقود”، والمقتبس عن قصة جزيرة الكنز.

ــ جدول فعاليات مهرجان سماع للإنشاد

وفي إطار فعاليات الدورة السادسة عشر، لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقي الروحية، والذي يستمر حتي 28 سبتمبر الجاري، يستقبل مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، في الثامنة مساء، أولي فعاليات المهرجان، بمشاركة فرق: رومانيا، فوكابيلا من مصر، كورال البابا شنودة ــ مصر، وفرقة الكونغو برازفيل، وفرقة سماع الدولية للإنشاد الصوفي والموسيقي الشعبية ــ مصر.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ وضمن فعاليات المهرجان أيضاو يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، والتابع لمكتبة الإسكندرية، حفل تحييه فرق من البوسنة وتتارستان وراشي للألحان القبطية والفرقة القومية للإنشاد والآلات الشعبية من مصر.

ويقام على هامش المهرجان معرض فني للحرف والفنون اليدوية، يضم الكثير من المنتجات التراثية والمشغولات والاكسسوارات والتحف الفنية، الحفلات رؤية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح مؤسس المهرجان ومديره.

ــ حفل إطلاق رواية “السرعة القصوي صفر”

وفي السابعة مساء، يستقبل مركز قنصلية الثقافي، بمقره الكائن بوسط القاهرة من ميدان طلعت حرب، الأمسية التي تنظمها الدار المصرية اللبنانية، لإطلاق ومناقشة أحدث إصداراتها، رواية “السرعة القصوي صفر”، للكاتب الروائي المستشار أشرف العشماوي.

ورواية “السرعة القصوي صفر”، هي الرواية الحادية عشر في مسيرة أشرف العشماوي الإبداعية، فقد سبق وصدرت له ـ- وعن نفس الدار المصرية اللبنانية ــ روايات: زمن الضباع، تويا، المرشد، البارمان، كلاب الراعي، تذكرة وحيدة للقاهرة، سيدة الزمالك، بيت القبطية، صالة أورفانيللي، الجمعية السرية للمواطنين، بالإضافة إلى كتاب “سرقات مشروعة”، والصادر أيضا عن الدار المصرية اللبنانية عام 2012.

فاز الكاتب الروائي أشرف العشماوي، بعدة جوائز أدبية محلية وإقليمية، منها جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال دورتيه: 2014 عن روايته “البارمان”، ودورة العام 2021 عن رواية صالة أورفانيللي، كما تأهبت روايته “تويا” إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية للرواية 2012.