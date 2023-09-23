اليوم.. محاكمة قاتل صديقه "طلال" داخل كافيه بالفيوم

تنظر اليوم محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بالدائرة السابعة، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، رابع جلسات محاكمة المتهم بقتل الشاب "طلال" داخل كافيه بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم.

وكانت هيئة المحكمة قد أجلت القضية ثالث جلساتها الشهر الماضي لجلسة 23 سبتمبر لسماع أقول الشهود.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 5396 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سنورس، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من شرطة النجدة، بمقتل شاب يدعي طلال داخل كافيه بدائرة قسم شرطة سنورس، وتبين مقتل الشاب "طلال مصطفى" على يد صديقه، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التي أحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الفيوم.

وجاء في أمر الإحالة، أن النيابة العامة أحالة المتهم"عبد الرحمن جلال محمد حسن" الذي قتل المجنى عليه "طلال مصطفى" 27عامًا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات سابقه بينهما، حيث وضع مخططًا لقتله تقصى فيه ميقات تردده على الكافيه محل الواقعة، وأعد لهذا الغرض سلاحًا فرد خرطوش، وكان جالسًا بإحدى زوايا الكافيه، متربصًا له وما أن أظفر به حتى انهال بإطلاق النار على المجنى عليه قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.