"يستيقظ مبكرا".. يوسف القعيد يروى تفاصيل أيام محمد حسنين هيكل الأخيرة

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن الأستاذ محمد حسنين هيكل كان يبدأ يومه مبكرًا جدًا، وكان يبدأ يومه بقراءة الصحف التي كانت تعتبر أهم شيء في حياته، لافتًا إلى أن قراءته للصحف ومتابعتها لم تخل من قراءة الكتب والأعمال الفكرية والأدبية المهمة على مستوى العالم، وعلى مستوى الأدب المصري.

"القعيد": "هيكل" اكتشف موهبة نجيب محفوظ مبكرًا

وأضاف الكاتب يوسف القعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأستاذ محمد حسنين هيكل هو الذي اكتشف موهبة نجيب محفوظ مبكرًا واستكتبه في الأهرام، ونشر له رواياته بداية من رواية "أولاد حارتنا" في جريدة الأهرام كاملة، وغيره مثل الشاعر الفلسطيني محمود درويش عندما كان يأتي إلى مصر، كان لا بد أن يذهب إلى مكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل، كذلك الشاعر الفلسطيني سميح القاسم والروائي الفلسطيني إميل حبيبي، حتى المثقف العربي الكبير خالد عبدالهادي أتى من عمان مخصوص ليحضر احتفالية الأستاذ هيكل، وله كتاب مهم عن الأستاذ محمد حسنين هيكل.