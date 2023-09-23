السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"يستيقظ مبكرا".. يوسف القعيد يروى تفاصيل أيام محمد حسنين هيكل الأخيرة

الكاتب محمد السيد
الكاتب محمد السيد عيد

قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن الأستاذ محمد حسنين هيكل كان يبدأ يومه مبكرًا جدًا، وكان يبدأ يومه بقراءة الصحف التي كانت تعتبر أهم شيء في حياته، لافتًا إلى أن قراءته للصحف ومتابعتها لم تخل من قراءة الكتب والأعمال الفكرية والأدبية المهمة على مستوى العالم، وعلى مستوى الأدب المصري. 

"القعيد": "هيكل" اكتشف موهبة نجيب محفوظ  مبكرًا

وأضاف الكاتب يوسف القعيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأستاذ محمد حسنين هيكل هو الذي اكتشف موهبة نجيب محفوظ مبكرًا واستكتبه في الأهرام، ونشر له رواياته بداية من رواية "أولاد حارتنا" في جريدة الأهرام كاملة، وغيره مثل الشاعر الفلسطيني محمود درويش عندما كان يأتي إلى مصر، كان لا بد أن يذهب إلى مكتب الأستاذ محمد حسنين هيكل، كذلك الشاعر الفلسطيني سميح القاسم والروائي الفلسطيني إميل حبيبي، حتى المثقف العربي الكبير خالد عبدالهادي أتى من عمان مخصوص ليحضر احتفالية الأستاذ هيكل، وله كتاب مهم عن الأستاذ محمد حسنين هيكل.

محمد حسنين هيكل برنامج التاسعة الروائي يوسف القعيد نجيب محفوظ محمود درويش

الأكثر قراءة

عاجل.. أضر 2930 قرية.. مسؤل مغربى يكشف عن حصيلة الزلزال المدمر

أول تعليق من المفتى على حظر النقاب فى المدارس

عاجل.. الحقيقة الكاملة وراء اختراق صفحة “أوقاف الدقهلية” ونشر مقاطع إباحية

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول 2023.. «العامة وبتروجت وبتروجاس»

عاجل.. وفاة الرئيس الإيطالى السابق جورجو نابوليتانو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصري: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة