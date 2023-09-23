السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف القعيد: على كل من يريد أن يكون صحفيًا أن يبدأ بدراسة محمد حسنين هيكل

يوسف القعيد
يوسف القعيد

قدم الكاتب الكبير يوسف القعيد روشتة للصحفيين الشباب في كيفية الاستفادة من رحلة محمد حسنين هيكل الصحفية، قائلًا: " إن ذلك يتم من خلال قراءته ودراسته والتمعن في مسيرته والتوقف أمام إنجازاته الصحفية التي قام بها، منذ أن كان شابًا وحتى آخر لحظة في حياته".

 

نصيحة لكل صحفي شاب 

وأضاف يوسف القعيد خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى المصرية، أنه على كل من يريد أن يكون صحفيًا أن يبدأ بدراسة هيكل، معقبًا: "أنا لا أؤله هيكل، لكنه تجربة مهمة جدًا، من الأهمية لكل شاب أن يقرأ نتاجه الأدبي والصحفي وأن يتمعن في مسيرته المهمة للغاية  التي قام بها بشرف ونزاهة وموضوعية".

الأستاذ محمد حسنين هيكل الكاتب يوسف القعيد برنامج التاسعة مسيرة هيكل صحافة

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