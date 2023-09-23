سامح الجباس يتعاقد مع دار الهالة لإصدار ترجمة جديدة

تعاقد الروائي والمترجم سامح الجباس على إصدار ترجمة جديدة له مع دار الهالة للنشر والتوزيع.

ونشرت هالة البشبيشي مدير دار الهالة للنشر والتوزيع صورة التوقيع التي تجمعها بسامح الجباس وأعلنت عن الترجمة الجديدة والتي تطرح خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

أما عن سامح الجباس فهو طبيب، وكاتب، ومترجم مصري ولد في 11 يناير 1974، ويقيم حاليا في بورسعيد.

بدأت مسيرته الأدبية في عام 2006 حيث نشر مجموعته القصصية الأولى «المواطن المثالي» الصادرة عن دار ميريت للنشر، ثم نشر في العام نفسه روايته الأولى «حي الإفرنج» في عام 2007. صُدر له حتى الآن مجموعة قصصية واحدة، وعشر روايات.

كما صدر له في الترجمة عن اللغة الإنجليزية «فئران ورجال» للكاتب جون ستاينبيك، و«القناع الملون» للكاتب سومرست موم، و«أليس في بلاد العجائب» للكاتب لويس كارول.

حصل على جوائز عديدة لأعماله الأدبية منها جائزة أفضل رواية من مجمعية الأدباء بالقاهرة عن روايته «حي الإفرنج»، وجائزة كتارا للرواية العربية عن روايته «حبل قديم وعقدة مشدودة» في عام 2015 وقد ترجمت الرواية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وغيرهم.

عمل الجباس كمدير دعاية وتسويق في شركات أدوية بشرية منذ عام 1999 وحتى عام 2013. وهو الآن عضو نادي القصة بالقاهرة، وعضو اتحاد كتّاب مصر.