الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"عتبات السلطان".. رواية جديدة لخليل الجيزاوى عن "الأعلى للثقافة"

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا عن المجلس الأعلى للثقافة رواية "عتبات السلطان" للروائي خليل الجيزاوي، ضمن إصدارات النشر العام بالمجلس، تحت إشراف آمال سليمان، وتصميم الغلاف والإشراف الفني الفنانة إنجي وديد، ومراجعة لغوية الدكتور محمد عبدالرحمن.

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وأصدر المجلس الأعلى للثقافة الرواية وعلى ظهر الغلاف: "تعتمد الرواية على تقنية تعدّد الأصوات في بنائها الروائي، حيث تتناوب ثلاثة ضمائر: الغائب، المتكلم، المخاطب، في سرد الأحداث، الأول صوت الراوي العليم الذي يروي الأحداث الخاصة بحياة دكتور نبيل وهدان، والثاني صوت سوزان إمام التي تروي علاقتها مع بطل الرواية دكتور نبيل وهدان، والثالث صوت عمّ حمزة بطل لعبة الانتخابات في شارع مجلس الأمّة بدائرة السيدة زينب، وسط القاهرة، والرابع صوت غادة سيف الدين التي نجحت في ترويض ثورة نبيل وهدان".

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 إلى جانب تقنيات حديثة أخرى مثل: توظيف الحلم أو بما يُعرف بالرؤى المنامية، واسترجاع الماضي عن طريق الفلاش باك، والاستشهاد بالوثائق التاريخية: الخطط التوفيقية للدكتور على باشا مبارك، ومقالة الصحفي عباس الطرابيلي بجريدة الوفد، ويمتد زمن الرواية أكثر من خمسين سنة؛ ليشمل فترة مهمّة من تاريخ مصر الحديث، عقب نصر حرب أكتوبر عام 1973. 

غلاف الرواية
عتبات السلطان خليل الجيزاوي الأعلي للثقافة الرواية صوت المجلس الأعلى للثقافة

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