"ليال عربية جديدة".. ترجمة جديدة لروبرت لويس ستيفنسون

صدر حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع قصص"ليال عربية جديدة" تأليف روبرت لويس ستيفنسون وترجمة مجدي خاطر.

وأصدرت دار العين القصص بمقولة خورخي لويس بورخيس عنها: “ومثلما نرى في ألف ليلة وليلة خليفة يدعى هارون الرشيد. يطوف متنكرا في شوارع بغداد، نرى ههنا في ليالي عربية جديدة لستيفنسون، فلوريزيل أمير بوهيميا الذي يطوف متنكرا في شوارع لندن”.

وجاء في التصدير "تستمد ليالي عربية جديدة لروبرت لويس ستيفنسون صاحب "جزيرة الكنز" و"دكتور جيكل والسيد هايد" بنيتها العنقودية؛ أو الحكاية داخل حكاية، وبعض موتيفاتها من ألف ليلة وليلة؛ الكتاب الأشهر في التراث العربي".

أما عن روبرت لويس ستيفنسون فهو مؤلف الكثير من الاعمال من بينها الاعمال الخالدة "دكتور جيكل ومستر هايد"، ورواية جزيرة الكنز وغيرها.