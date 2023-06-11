الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ليال عربية جديدة".. ترجمة جديدة لروبرت لويس ستيفنسون

ليال عربية جديدة
ليال عربية جديدة

صدر حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع قصص"ليال عربية جديدة" تأليف روبرت لويس ستيفنسون وترجمة مجدي خاطر.

وأصدرت دار العين القصص بمقولة خورخي لويس بورخيس عنها: “ومثلما نرى في ألف ليلة وليلة خليفة يدعى هارون الرشيد. يطوف متنكرا في شوارع بغداد، نرى ههنا في ليالي عربية جديدة لستيفنسون، فلوريزيل أمير بوهيميا الذي يطوف متنكرا في شوارع لندن”. 

وجاء في التصدير "تستمد ليالي عربية جديدة لروبرت لويس ستيفنسون صاحب "جزيرة الكنز" و"دكتور جيكل والسيد هايد" بنيتها العنقودية؛ أو الحكاية داخل حكاية، وبعض موتيفاتها من ألف ليلة وليلة؛ الكتاب الأشهر في التراث العربي".

أما عن روبرت لويس ستيفنسون فهو مؤلف الكثير من الاعمال من بينها الاعمال الخالدة "دكتور جيكل ومستر هايد"، ورواية جزيرة الكنز وغيرها.

غلاف الرواية 
صدر حديثا دار العين للنشر والتوزيع رواية ليال عربية جديدة روبرت لويس ستيفنسون ترجمة مجدي خاطر مجدي خاطر

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

درجات الحرارة اليوم الأحد 11-6-2023 فى محافظات مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 11 /6/ 2023 فى البنوك المصرية

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 11 يونيو 2023

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

كلمة الرئيس السيسى خلال تفقده الأكاديمية العسكرية تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

د.أحمد الخميسى

الكتابة فى عز الحر

وائل لطفي

زيرو تعصب

ماجد حبته

موزمبيق.. القوت والياقوت!

أحمد الصغير

المواجهة بين (العلم) و(الدين) فى السينما المصرية!

د. منى حلمى

اضرب أيها الجبان فلن تقتل إلا رجلًا

لواء. محسن الفحام

القنوات الإقليمية

علي سعدة

انتصار الحق

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بمخططات الاحتلال لهدم 200 محل تجارى فى القدس

التخطيط الفلسطينى: الحكومة الفاشية الإسرائيلية ترتكب حماقات ستجر المنطقة إلى حرب دينية

كواليس الضغوط الأمريكية على نتنياهو: إسرائيل تؤجل خطة بناء استيطانى بالضفة الغربية