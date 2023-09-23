الكنيسة الأسقفية تحتفل بخريجى ورش مركز الرأس السوداء

احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، بتخرج شباب ورش الحرف المختلفة من مركز دريم التابع للكنيسة الأسقفية بمنطقة الرأس السودا، وذلك بحضور العميد ديفيد عزيز، عميد كاتدرائية القديس مرقس بميدان المنشية بالإسكندرية والقس مينا حلمي راعي الكنيسة الأسقفية بالراس السوداء، وأعضاء كل من جمعية بساط الخير والمنشية البحرية.

وافتُتح الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وفقرة من الغناء لفريق الموسيقى العربية وتوزيع الشهادات لخريجي الورش الحرفية، والتي تضمنت ورشة الخياطة، والحلاقة للرجال، ومهارات الكوافير للنساء، وإصلاح الهواتف المحمولة، والتصوير وصناعة الأفلام، والتجميل، والتسويق الإلكترونى، والسوشيال ميديا، ودراسة الجدوى.

وألقي العميد (رتبة كنسية) كلمة مهنئًا الشباب، قائلًا: “سعيد بتحقيق أحلامكم اليوم من خلال فترة تدريب طويلة قضيتوها في التعلم، فالحلم لا يتحقق إلا بتحقيق الرؤية، حيث اتخذتم خطوات عملية نجاه مستقبلكم”.

وقال إيهاب زكريا عطالله عضو مجلس الشيوخ عن دائرة المنتزه: “احتفال اليوم هو بذرة تنمية حقيقية مستدامة، فمن خلال أدوات بسيطة وتدريب مكثف استطعنا أن نرى هذه القدرات لدى الشباب”.

وأضاف النائب عطالله: “هدفنا هو تنمية المجتمع بكل أطيافه، فهى قضيتنا التى يرغب بها دائمًا الرئيس عيد الفتاح السيسي”.

وأعلن القس مينا حلمي راعي الكنيسة الأسقفية بالرأس السوداء عن سعادته بتحقيق أحلام الشباب وكيفية مواجهتهم لتحديات المجتمع وسط الظروف المحيطة، حيث أكد على دعمه لأفكار الشباب من كل المجتمع السكندري.



وهنأ سليم واصف، مستشار الحوار الديني لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الخريجين، قائلًا: "لقد قدم الشباب اليوم نموذجًا ناجحًا للمجتمع، إذ تسعى الكنيسة لأن تكون حية من أجل مجتمع أفض.

واستكمل سليم واصف: “مصر بلد يتسع للجميع، إذ وجب علينا أن نتحد على قلب رجل واحد لأن هذا ما تحتاجه مصر الفترة المقبلة في مسيرة التنمية في مصر حيث يتحقق ذلك بسواعد الشباب”.

ووصف محب شفيق أمين اتحاد أقباط من أجل مصر الحفل قائلا: “أرى اليوم الحلم يتحقق، فلولا إننا نشعر إننا واحد لما وصلنا لهذا النجاح، مضيفًا شئ مُشجع أن أرى اهتمام الكنيسة الأسقفية بالشباب إذ تسعى دائما لخلق أرضية مشتركة في المجتمع بين أطيافها”.



واختتم الشيخ فرج السيد من الأزهر الشريف الحفل قائلًا: “مهما استطاع المفرقون تشتيت المصريين فلن يحدث ذلك”، مضيفًا: "لابد أن يسعى الإنسان لعمل الخير ونفع الإنسان في الأرض حتى يرضي الله سبحانه وتعالى".



وتضمن اليوم فقرة غنائية من فريق الموسيقى العربية والتعرف على قصص نجاح من خريجي الورش بالإضافة لكلمات الضيوف وتوزيع الشهادات والجوائز.