رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور مؤتمر مدارس الأحد

زار الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية مؤتمر مدارس الأحد، تحت شعار "يداك صنعتاني وأنشأتاني" (مز 119 : 73)، والذي استمر لمدة أربعة أيام، وذلك بحضور 180 طفل من جميع الكنائس الأسقفية بمختلف المحافظات.

تفاصيل الزيارة

وعبر رئيس الأساقفة عن سعادته بزيارة المؤتمر حيث استمع لترتيل الأطفال، إذ دار المؤتمر حول معرفة الأطفال عن الخليقة ومميزاتها التي صنعها الله بيديه، حيث تجول المطران بين بيوت مصنوعة بطريقة الماكيت، والتي تتضمن أعضاء جسم الإنسان ليتعرف مع الأطفال علي تلك البيوت ضمن البرنامج الخاص بالمؤتمر وهم بيت الأشغال اليدوية، والدرس العملي، والدرس الروحي، والآية المرتبطين بالأعضاء المختلفة.

كما تحدث رئيس الأساقفة مع الأطفال وشجعهم علي الأعمال التي أنجزوها خلال المؤتمر، واستمع لهم عن ما تعلموه، ثم اختُتم اليوم بالصلاة والتقاط بعض الصور التذكارية.

في سياق آخر، كان الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، قد شكرالقيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية على دعم إجراءات العمل لافتتاح المبنى الجديد لقسم اللغات بالمدرسة الأسقفية بمنوف، بالإضافة لحضورهم أمس وتعاونهم المستمر من أجل رفعة مستوى الطلاب بالمحافظة.

وأشاد رئيس الأساقفة بحضور ممثلى محافظة المنوفية ووزارة التربية والتعليم وإدارة منوف التعليمية والتعليم الخاص بإدارة منوف التعليمية.

وأثنى رئيس الأساقفة على مجهودات فريق العمل بالمدرسة وعلى رأسهم مجدى أبو السعد مدير المدرسة الأسقفية بمنوف والمهندس إيهاب إدوارد المهندس الاستشاري لإبروشية الكنيسة الأسقفية ومادلين سوستانيس مدير قطاع التعليم بالإبروشية رؤوف ذكري المدير المالي للإبروشية والمهندس محمد سامي المهندس الاستشاري للمشروع والمهندس هشام وحيد المهندس الاستشاري للمشروع وأندريان وكيل المدرسة للقسم اللغات ومايكل جورج المسئول المالي والإدارى للمدرسة ومها عياد من مجلس الأمناء ومها سامي مدير التعليم الخاص بإدارة منوف التعليمية واللتان تابعتا عن قرب سير العمل على مدار أشهر طويلة.