الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أمين البحوث الإسلامية يلتقي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بمكتبه المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والوفد المرافق له؛ وذلك لبحث عدد من قضايا العمل المشترك.

في بداية اللقاء، رحَّب الأمين العام بالوفد، مؤكدًا أن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة التعاون الفعَّال مع شركاء الوطن في الحفاظ على القيم المجتمعية المختلفة التي تضمن أمن وسلامة المجتمع المصري، من خلال الفعاليات والأنشطة المشتركة التي تحقق الألفة والمحبة بين الجميع وتجمع المصريين على قلب رجل واحد يعي تحديات الوطن الذي يعيش فيه ويسعى بكل ما أوتي من قوة للنهوض به والارتقاء بمقدراته.

كما تناول اللقاء دور المؤسسات الدينية في صناعة السلام والعمل من أجل تحقيق الاستقرار المجتمعي، فضلًا عن أهمية التكامل بين جميع مؤسسات الدولة واستشعار كل مؤسسة وكل فرد فيها للمسئولية الملقاة على عاتقه وواجبه نحو وطنه.

من جانبه أعرب المطران عن خالص تقديره للأزهر الشريف وجهوده بقيادة شيخ الأزهر، مقدمًا التهنئة للأمين العام بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ومؤكدًا على أهمية المشاركة في مثل هذه المناسبات التي تعمل على تعزيز قيم المواطنة ومحاربة التطرف، والحفاظ على الوعي المجتمعي.

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