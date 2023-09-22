الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عميد سابق بالأزهر: الاحتفاء بكتاب "الخالدون مائة أعظمهم محمد" إساءة للرسول

الدكتور محمد سالم
الدكتور محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر سابقًا، إن الاحتفاء بكتاب "الخالدون مائة أعظمهم محمد" تأليف مايكل هارت ترجمة أنيس منصور، فيه إساءة للرسول، لأننا ننظر إلى النبي باعتبار النبوة، وهو أشمل وأعظم من منظور العبقرية.

التعامل مع النبي يجب أن يكون من منطلق النبوة لا العبقرية

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أينشتاين عبقري، العباقرة كثيرون، إذا أردت وضعه في مصاف العباقرة، فينصرف أذهان الناس إنه عبقري كالباقي، وليس نبي".

وأردف: "التعامل مع النبي من منطلق النبوة، تجعلك تخضع للاستماع له وتنقاد لأوامره، لأنه جاء بالقرآن فيه أوامر ونواهي، أما مدخل العبقري يسمح لك أن تخالفه". 

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