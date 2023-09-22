الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

صحيفة أحوال معلم بالرقم القومي 2023.. كيفية استخراجها

صحيفة أحوال معلم
صحيفة أحوال معلم

ارتفعت معدلات البحث خلال الفترة الأخيرة عن صحيفة أحوال معلم بالرقم القومي 2023، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة رابط صحيفة أحوال معلم، حيث يمكن للمعلمين والمعلمات التعرف علي التفاصيل المتعلقة بالترقية و تقديم جميع المستندات اللازمة بملف الترقي من خلال موقع الأكاديمية المهنية الرسمي.

رابط صحيفة أحوال معلم بالرقم القومي 2023

وفي هذا السياق، يستطيع المعلمون الدخول عبر صحيفة أحوال معلم 2023، للتعرف علي جميع تفاصيل الترقي و تقديم الأوراق المطلوبة لملف الترقي و تقديمه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية المهنية وذلك من خلال إتباع ما يلي:

الخطوة الأولي: تسجيل الدخول على الرابط الإلكتروني بموقع الأكاديمية المهنية، عبر الرابط التالي: 
https://teacher.emis.gov.eg/login.
الخطوة الثانية:  اختيار أيقونة تسجيل الدخول للموظف أو المدرس.
الخطوة الثالثة: ادخال كود المعلم.
الخطوة الرابعة: علي المعلم/ة ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.
الخطوة الخامسة: علي المعلم/ة كتابة كلمة السر الخاصة به/ها.

كيفية طباعة صحيفة أحوال معلم بصيغة pdf

وفي هذا الإطار، يستطيع المعلم طباعة صحيفة أحوال معلم بصيغة pdf، وذلك من خلال الخطوات التالية:

خطوة أولي: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
خطوة ثانية: اختيار بيانات المدرس أو الموظف الإلكتروني.
خطوة ثالثة: ادخال الكود الخاص بالمعلم.
خطوة رابعة: كتابة الرقم القومي للمعلم والمكون من 14 رقم.
خطوة خامسة: تسجيل كلمة السر الخاصة بالمعلم.
خطوة سادسة: الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
خطوة سابعة: عرض تفاصيل بيانات المعلم.
خطوة ثامنة: الضغط على تحميل.
خطوة تاسعة: سيتم تلقائيا تحميل صحيفة أحوال المعلم في ملف
خطوة عاشرة و أخيراً: افتح ملف الـ pdf وقم باختيار طباعة.

كل ماتريد معرفته عن صحيفة أحوال معلم 2023 المطبوعة

للمعلمين.. احصل على رابط صحيفة أحوال معلم 2023 من هنا

ما هي شروط قبول طلبات المعلمين بالتوجيه الفني؟

وفي هذا الصدد، نعرض لكم شروط قبول طلبات المعلمين بالتوجيه الفني، حيث كشفت الأكاديمية المهنية عم إستمرار عملية تسليم الطلبات للمعلمين من التوجيه الفني ومراجعة البيانات بدقة، ثم جمعها في كشوف نسخة ورقية و نسخة إكسل، ثم الذهاب الي التوجيه العام لتسليمها الي إدارة التنسيق المختص بكل مديرية.

وتأتي الشروط علي النحو التالي:

الشرط الأول: يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف، من مرحلة إلى مرحلة تعليمية أخرى، من أخصائي إلى معلم والعكس، من أمين مكتبة إلى معلم أو أخصائي والعكس.

الشرط الثاني: ضرورة مراعاة معدلات العجز للمرحلة والمادة الدراسية والتخصص والوظيفة المنقول إليها، وأن الإدارة التعليمية والتوجيه تتحمل المسئولية على كل من يخالف ذلك.

الشرط الثالث: تقديم صحيفة أحوال إلكترونية معتمدة وحديثة بها كل البيانات الخاصة بالمتقدم، وذلك لتغيير المسمى الوظيفي سواء كان معلم أو أخصائي.

الشرط الرابع: ضرورة وجود صورة بطاقة الرقم القومي “وجهين” وتكون سارية.

الشرط الخامس: أن يكون المتقدم لتغيير المسمى الوظيفي حاصل على مؤهل عالي تربوي إذا كان من خريجي كليات التربية.

الشرط السادس: في حالة حصول المتقدم للوظيفة على مؤهل “بكالوريوس” لتغيير المسمى الوظيفي.

الشرط السابع: أن يكون حاصل على شهادة إجازة تربوية لخريجي الكليات الأخرى.

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