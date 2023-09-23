السبت 23 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 23-9-2023

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يستعرض الدستور أفضل صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 23-9-2023 والتي يزيد البحث عنها خلال ساعات الليل المتأخرة لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء الليل بالصلاة والقراءة القرآن والدعاء طمعا في المغفرة والرحمة وسكينة القلب وطلب الأرزاق الحلال.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 23-9-2023

نعرض لكم دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 23-9-2023 والواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الرزق الحلال وطلب الجنة والعتق من النار والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كافة أمور الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم ألهمني أن أطرق بابك كلما غرقت .. وعلمني إلا نجاة إلا بك .. ولا مفر منك إلا بك.. اللهم اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. اللهم اقبلني في رحابك بذنوبي و أخطائي .. بضعفي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك .. اللهم إني أسألك تنهيدة فرح .. من شيء استصعبت حدوثه .. وبفضلك حدث.

txt

دعاء وأذكار الصباح اليوم الخميس 21-9-2023

txt

دعاء الفجر اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

اللهم يا رزاق السائلين.. يا أرحم الراحمين.. يا ذو القوة المتين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه .. وإن كان قريبا فيسره .. وإن كان قليلا فأكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .. يارب العالمين.

 

اللهم إني أسألك الشفاء لكل مريض.. وأسألك الراحة لكل مسلم.. وأسألك النجاح في كل أمور الدنيا والآخرة.. اللهم إني أسألك أن ترزقني ما أريد وما احتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا.. وهمي سعادة.. وضيقي فرجا.. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.

txt

دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 22-9-2023

txt

أبرز أدعية الصباح اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

اللهم أدخل السكينة والطمأنينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم.. ويا كاشف الغم .. فرج همي ويسر أمري.. وأرحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية.. من حيث لا احتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطايا .. ويسر لي أمري.


اللهم يارب في هذا الفجر لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك الإجابة.. اللهم ابسط علينا من بركاتك.. ورحمتك وفضلك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره.. وتوزعت الأرزاق بكرمه.. اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير.. اللهم إني وليتك أمري.. فأعوذ بك من سوء حظي.. وضيق صدري.. وفراغ صبري.. واجعلني يارب.. ممن نظرت إليه فرحمته .. وسمعت دعاءه فأجبته.

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك 

دعاء وأذكار الصباح أدعية الفجر دعاء أذكار الصباح ادعية الفجر إحياء الليل جلب الرزق

الأكثر قراءة

عاجل.. أمر رئاسى بتقسيم تونس إلى 5 أقاليم لأول مرة فى تاريخها

الغاز الطبيعى فى مصر.. بدايات مثيرة واكتشافات هائلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 23-9-2023 والقنوات الناقلة

اليوم.. محاكمة قاتل صديقه "طلال" داخل كافيه بالفيوم

مفاجأة بشأن فيديو رمى الطماطم فى الصحراء

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 23-9-2023 فى البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

ماجد حبته

التراث.. ومتطلبات الواقع

وائل لطفي

بشائر معركة محترمة

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر

الجيش الإسرائيلى يقصف قطاع غزة