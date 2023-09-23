يستعرض الدستور أفضل صيغ دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 23-9-2023 والتي يزيد البحث عنها خلال ساعات الليل المتأخرة لرغبة الملايين من المسلمين في إحياء الليل بالصلاة والقراءة القرآن والدعاء طمعا في المغفرة والرحمة وسكينة القلب وطلب الأرزاق الحلال.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 23-9-2023

نعرض لكم دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر السبت 23-9-2023 والواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الرزق الحلال وطلب الجنة والعتق من النار والاستعانة بالله سبحانه وتعالى في كافة أمور الدنيا والآخرة وهى كما يلي:-

اللهم ألهمني أن أطرق بابك كلما غرقت .. وعلمني إلا نجاة إلا بك .. ولا مفر منك إلا بك.. اللهم اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. اللهم اقبلني في رحابك بذنوبي و أخطائي .. بضعفي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك .. اللهم إني أسألك تنهيدة فرح .. من شيء استصعبت حدوثه .. وبفضلك حدث.

اللهم يا رزاق السائلين.. يا أرحم الراحمين.. يا ذو القوة المتين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه .. وإن كان قريبا فيسره .. وإن كان قليلا فأكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه .. يارب العالمين.

اللهم إني أسألك الشفاء لكل مريض.. وأسألك الراحة لكل مسلم.. وأسألك النجاح في كل أمور الدنيا والآخرة.. اللهم إني أسألك أن ترزقني ما أريد وما احتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا.. وهمي سعادة.. وضيقي فرجا.. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.

اللهم أدخل السكينة والطمأنينة في قلوبنا والمحبة في نفوسنا.. والإبتسامة في وجوهنا.. والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم.. ويا كاشف الغم .. فرج همي ويسر أمري.. وأرحم ضعفي وقلة حيلتي.. وأرزقني الصحة والعافية.. من حيث لا احتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطايا .. ويسر لي أمري.



اللهم يارب في هذا الفجر لا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك الإجابة.. اللهم ابسط علينا من بركاتك.. ورحمتك وفضلك.. اللهم يا من انشق الفجر بأمره.. وتوزعت الأرزاق بكرمه.. اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير.. اللهم إني وليتك أمري.. فأعوذ بك من سوء حظي.. وضيق صدري.. وفراغ صبري.. واجعلني يارب.. ممن نظرت إليه فرحمته .. وسمعت دعاءه فأجبته.