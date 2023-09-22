دعاء وأذكار الصباح اليوم الجمعة 22-9-2023

دعاء يوم الجمعة له فضل كبير فهو يوم مبارك، وفيه ساعة استجابة، ولذلك يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء يوم الجمعة، سواء في الصلاة أو في أوقات أخرى من اليوم، وذلك أملًا في أن ينالوا فضل هذه الساعة المباركة ، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 .

دعاء الصباح يوم الجمعة

من دعاء الصباح.. "اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك، وسعيًا مباركًا فيه، وأعوذ بك من فقر وهرم وعجز وذلة، وأعوذ بك من فتنة الفقر ومن فتنة الغنى".

من دعاء الصباح .. "اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين".

"اللهم إني أعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من الكفر، وأعوذ بك من عذاب القبر".

"اللهم إني أسألك أن تجعل رزقي حلالًا طيبًا، وأن تبارك فيه".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال".