"التخطيط" تشارك فى برنامج أهداف التنمية المستدامة بكوريا الجنوبية

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة التنمية المستدامة في البرنامج التدريبي التنفيذي حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والذي تم عقده بمدينة انشيون بدولة كوريا الجنوبية، نظم البرنامج التدريبي مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "UNOSD" الذي يعد الذراع التنفيذي لإدارة أهداف التنمية المستدامة "UNDSDG" التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية "UNDESA".



وخلال مشاركتها قالت آية نوار، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي استهدف تعزيز معارف ومهارات الكوادر الوطنية من الدول الأعضاء حول أجندة 2030، مع التركيز على عدد من الأهداف الأممية منها؛ الهدف 1 "القضاء على الفقر"، والهدف 2 "القضاء على الجوع"، الهدف 13 "التغير المناخي"، والهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، والهدف 17 "الشراكات من أجل التنمية".

توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي

كما تمت مناقشة توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن آليات إعداد التقارير الوطنية الطوعية لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى عقد عدد من الزيارات الميدانية منها المنطقة الاقتصادية الحرة لمدينة انشيون.



يشار إلى أن البرنامج التدريبي مثل فرصة لتيسير التواصل وتبادل أفضل الممارسات بين ممثلي الدول المختلفة، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات عبر القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية من مختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة. حيث شارك في البرنامج ممثلي 35 دولة حول العالم من المعنيين بإعداد استراتيجيات التنمية المستدامة وضمان اتساق الخطط التنموية الوطنية معها.

وكانت قد استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها، مستهدفات خطة العام المالي الحالي 2023/ 2024 في مجال الخدمات الصحية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الارتقاء بالـمستوى الصحي للمواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتبلور حول حق الإنسان في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، وهو ما يكفله الدستور الـمصري بالنص صراحة على الاستحقاقات الدستوريّة، والتي يأتي في مُقدّمتها توفير الـمخصّصات اللازمة لتوفير رعاية صحيّة شاملة للمواطنين بتوجيه ما لا تقل نسبته عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تحسين خدمات القطاع الصحيّ، كما يشكل النهوض بصحّة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف هدفًا رئيسًا لاستراتيجيّة التنمية الـمستدامة: رؤية مصر 2030، ويتمثّل تحديدًا في الهدف الثالث الـمعني بالصحّة الجيّدة والرفاه.