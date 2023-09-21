الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعاون بين معهد التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم أولويات التنمية

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

وقع معهد التخطيط القومي مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، بشأن التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة، وذلك بحضور كل من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

تطوير شراكات استراتيجية على كافة المستويات

يأتي في إطار حرص معهد التخطيط القومي على عقد وتطوير شراكات استراتيجية على كافة المستويات، وبخاصة مع المؤسسات المعنية بقضايا التخطيط والتنمية إقليمياً ودولياً.

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عقد شراكة مع المنظمات الدولية

وأكد الدكتور أشرف العربي، اهتمام معهد التخطيط القومي بتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية في المجالات المتعلقة بقضايا العمل التنموي في مصر، وإجراء البحوث والدراسات والاستشارات وبرامج التدريب والتأهيل المهني والأكاديمي في مجالات التخطيط والتنمية، بالإضافة إلى عقد شراكات تسهم في تطوير برامج وأنشطة المعهد مدفوعة بالطلب من المؤسسات المعنية بالتنمية في مصر وفي العالم.

دعم جهود مصر في تحديد أولويات التنمية


ولفت إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يلعب دورًا أساسيًا في دعم جهود مصر في تحديد أولويات التنمية، وتحقيقها على أرض الواقع، معرباً عن أمله في أن يكون لهذه الشراكة الاستراتيجية تأثير كبير على مشهد التنمية المستدامة في مصر من خلال تسخير خبرات وموارد كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد التخطيط القومي. 
وفي سياق متصل، أشار أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر إلى أن الشراكة بين معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعود إلى التسعينيات عندما تعاونا في إعداد أول تقرير للتنمية البشرية في مصر.

وأوضح أن توقيع مذكرة التفاهم يؤكد التزام الجانبين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة القائمة على الأدلة والابتكار، والاستفادة من الخبرات والموارد لدعم العمل التنموي وتعزيز الابتكار وقدرات التقييم في مصر.

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ونوه فراكاسيتي، بأن مذكرة التفاهم تؤكد أهمية إعطاء الأولوية للبيانات والأبحاث لتوجيه السياسات، مع التركيز على الحد من الفقر، والمساواة، منوهاً إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتبنى ويدعم العديد من المبادرات في جميع أنحاء العالم، ويتطلع إلى تقديم خدماته لمعهد التخطيط القومي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تنص على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالاتٍ عدة من بينها إعداد مؤشرات التنمية البشرية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وكذلك إعداد التقارير المشتركة، فضلاً عن التعاون في مجال ريادة الأعمال وإنشاء وحدة مشتركة للابتكار الاستراتيجي، وكذلك التعاون من خلال وحدة النمذجة ووحدة تحليل البيانات والاستشارات بالمعهد.

معهد التخطيط القومى معهد التخطيط برنامج الامم المتحدة الدكتور اشرف العربى التنمية المستدامة

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