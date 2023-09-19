الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط يعقد جلسة حوارية لإطلاق تقرير "اقتصاديات التبغ في مصر"

اقتصاديات التبغ
اقتصاديات التبغ

يستضيف معهد التخطيط القومي اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية بمناسبة إطلاق تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر"، وذلك لمناقشة أهم النتائج والتوصيات التي خلص إليها التقرير.
ويدير الجلسة الحوارية الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، ويشارك خلالها كمتحدث رئيسي الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق.

ويحضر الجلسة؛ كل من الدكتورة هبة نصار الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة ورئيس الشبكة العربية للاقتصاد الصحي، ومريم شوكت كبير الاقتصاديين بمركز الصحة العامة بجامعة إلينوي-شيكاغو، ومحمد عاصف رئيس مركز السياسات الاجتماعية والتنمية، والدكتور فرانك شالوبكا الأستاذ بجامعة إلينوي-شيكاغو.

txt

رئيس "الشرقية للدخان": أزمة السجائر تنتهى قريبًا.. وحققنا أرباحًا تاريخية (خاص)

تقييم سياسة ضريبة السجائر في مصر


وفي هذا الصدد، أوضح الأستاذ الدكتور أشرف العربي، أن التقرير المزمع إطلاقه تم إعداده بواسطة فريق بحثي مصري برئاسة الأستاذ الدكتور خالد حنفي، مشيرًا إلى أن الجلسة الحوارية تعد فرصة مثالية للمشاركين من الباحثين، والأكاديميين، والخبراء، وصانعي القرار في مجال اقتصاديات التبغ لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على آخر التطورات في هذا المجال.
وأضاف أن التقرير الذي سيتم مناقشته في الجلسة الحوارية استعرض مجموعة من السياسات التي تعمل على الحد من استهلاك التبغ في مصر، مع وضع تقييم شامل للأدلة المتعلقة بسياسة ضريبة السجائر في مصر.
 

معهد التخطيط يناقش "الذكاء الاصطناعي وفجوات سياسات البيانات في الصحة العالمية"

اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ

 

 وتجدر الإشارة إلى أن تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر" يأتي في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرج للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC) ومنظمة الصحة العالمية.(WHO)، حيث يهدف المشروع إلى تطوير سياسات التبغ نظرًا لتأثيرها على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي لديها أعلى معدلات استهلاك للتبغ وهي مصر، ولبنان، والأردن.

ضريبة السجائر معهد التخطيط استهلاك التبغ جلسة حوارية اقتصاديات التبغ

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

تفاصيل تسمم 25 شخصا تناولوا وجبات سريعة من مطعم شهير بالمنوفية

إنقاذ حياة شاب بعد إجراء جراحة دقيقة له فى مستشفى برج العرب بالإسكندرية

"القاهرة الإخبارية" تبرز مباحثات السيسى وبن زايد فى أبوظبى

رسميًا.. النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه اليوم خلفًا للمستشار حماده الصاوى

إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات ومكملات غذائية بتهمة التهرب الضريبي للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى