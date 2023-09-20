«التخطيط»: إنشاء 8265 فصلًا دراسيًا و649 وحدة صحية و265 عمارة للأسر الأولى بالرعاية فى قرى الصعيد

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أن إجمالى عدد قرى الصعيد المدرجة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بلغ ٩٠٥ قرى تضم ١٢.٨ مليون نسمة، وذلك فى إطار المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى، الذى ينفذ على ثلاث مراحل تغطى ٤٧٤١ قرية بإجمالى ١٧٥ مركزًا فى ٢٠ محافظة بتكلفة قاربت التريليون جنيه، وتستحوذ محافظات الصعيد على ٩٦.٨٪ من جملة الاعتمادات المنفذة بالمبادرة.

وأوضحت الوزارة، وفق تقرير حصلت عليه «الدستور»، أن محافظة المنيا جاءت فى المرتبة الأولى بـ١٩٢ قرية تضم ٢.٥ مليون نسمة، تلتها محافظة سوهاج ١٨١ قرية تضم ٢.٨ مليون نسمة، وأسيوط ١٥٠ قرية تضم ٢.٤ مليون نسمة، وأسوان ١٠٢ قرية تضم ٩٠٠ ألف نسمة، وقنا ٨٦ قرية تضم ١.٥ مليون نسمة، وبنى سويف ٦٦ قرية تضم ٨٣٨ ألف نسمة، والفيوم ٦٦ قرية تضم مليون نسمة، والأقصر ٣٦ قرية تضم ٦٠٦ آلاف نسمة، والوادى الجديد ٢٦ قرية تضم ٣٤ ألف نسمة.

ويتمثل أبرز تدخلات «حياة كريمة» بالصعيد فى إنشاء ٨٢٦٥ فصلًا دراسيًا، و٦٤٩ وحدة صحية، و٨٩٧ مشروع صرف صحى، وإنشاء ٢٦٥ عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشار التقرير إلى أن مشروعات المبادرة فى المنيا تشمل إنشاء ١٤٨٤ فصلًا دراسيًا و١١٦ مدرسة، و١٦٢ وحدة صحية و٢ مستشفى مركزى، و٣٣ نقطة إسعاف، و٩ مراكز تنمية أسرة، و٣٥ محطة مياه شرب و١٩٢ مشروع صرف صحى و١٧ محطة معالجة، و١٩٢ مشروع كهرباء، و٣٢ مجمع خدمات حكومية و٥٤ مركز شباب، وتأهيل وتبطين ترع بطول ٥٤١ كم، ورصف طرق داخلية ورئيسية بطول ٥٠٧ كم و٣٧ كوبرى رى، و٣٢ مجمع خدمات زراعية و٨ عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية.

وفى سوهاج يتمثل أبرز المشروعات فى إنشاء ١٦٠١ فصل دراسى و١٠٨ مدارس، و١٧٩ وحدة صحية، و٨ مستشفيات مركزية، و١٨ محطة مياه شرب و١٨١ مشروع صرف صحى و٨ محطات معالجة، و١٠ مراكز تنمية أسرة، و١٨٣ مشروع كهرباء، و٣٠ مجمع خدمات حكومية، و٤٨ مركز شباب و٢٨ نقطة شرطة و١٢ نقطة إطفاء، و١٠٨ عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، و٢٢ وحدة اجتماعية، و٣٠ مجمع خدمات زراعية، و١٨١ برج شبكات محمول، وتأهيل وتبطين ترع بطول ٢٩٠ كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول ١٣٠٠ كم.

وفى أسيوط يشمل أبرز المشروعات المنفذة ١٢٢٦ فصلًا دراسيًا و١٠٧ مدارس، و١١٨ وحدة صحية و٤ مستشفيات مركزية، و٣٩ نقطة إسعاف، و٤٢ محطة مياه شرب و١٤٩ مشروع صرف صحى و١١ محطة معالجة و١٤ مركز تنمية أسرة، و١٤٩ مشروع كهرباء، و٣٥ مجمع خدمات حكومية و٨٢ مركز شباب، و٢٠ عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية و٢٢ وحدة رعاية اجتماعية، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول ٣١٤ كم وتأهيل وتبطين ترع بطول ٢٢٣ كم، و١٤٩ برج شبكات محمول.

وفى أسوان تشمل المشروعات المنفذة إنشاء ٨١٨ فصلًا دراسيًا وصيانة ٩٥ مدرسة، و٣ مستشفيات مركزية و٣٢ نقطة إسعاف، و٣٨ محطة مياه شرب و١٠٠ مشروع صرف صحى، و١٩ محطة معالجة صرف صحى، و١٠٠ مشروع كهرباء، و٣١ مجمع خدمات زراعية، و٣١ مجمع خدمات حكومية، و٦٣ عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية و١٣ وحدة اجتماعية، وتأهيل وتبطين ترع بطول ١٧١ كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول ١٠٠٠ كم، وإنشاء ٦ مراكز تنمية أسرة.

وفى قنا يتمثل أبرز المشروعات فى إنشاء ٩٣٩ فصلًا دراسيًا و٧٨ مدرسة، و٧٧ وحدة صحية و٢ مستشفى مركزى و٢٣ نقطة إسعاف، و٩ محطات مياه شرب و٨٦ مشروع صرف صحى، و٨ محطات معالجة، و٨٦ مشروع كهرباء، و١٩ مجمع خدمات حكومية و٧ مراكز شباب، و٣٩ عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية و٣٨ وحدة اجتماعية، و١٩ مجمع خدمات زراعية، ومركز تنمية أسرة، وتأهيل وتبطين ترع بطول ٣٨٣ كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول ٢٣٩ كم.

وفى بنى سويف، تشمل إنشاء ٧٨٠ فصلًا دراسيًا و٨٢ مدرسة، و٤٢ وحدة صحية و١٤ نقطة إسعاف، و٦ محطات مياه شرب و٦٦ مشروع صرف صحى، و٨ محطات معالجة، و٦٦ مشروع كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعى، و٢٩ مركز شباب و١٢ مجمع خدمات حكومية، وتأهيل وتبطين ترع بطول ١٦٠ كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول ٤٠٠ كم، و٦٥ برج شبكات محمول، و٤ مراكز تنمية أسرة.

وفى الفيوم تتمثل المشروعات فى ٨٠٩ فصول دراسية و٨٠ مدرسة، و٥ محطات مياه شرب و٦٣ مشروع صرف صحى و١٠ محطات معالجة، و٦٣ مشروع كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعى، و١٩ نقطة إسعاف و٦٣ وحدة صحية، و٨٦ برج محمول و٦٨ مركز شباب و٢٠ مجمع خدمات حكومية، وتأهيل تبطين ترع بطول ٣٥ كم، ورصف طرق رئيسية وداخلية بطول ٣٩٠ كم.