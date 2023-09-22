"داء الغياب".. محمد شاهين يطرح أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

طرح المطرب محمد شاهين أحدث أعماله الغنائية بعنوان “داء الغياب” وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون محمد شاهين في أغنية “داء الغياب” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد إبراهيم، والملحن محمد عبيه، والموزع الموسيقي محمد عمار، ومهندس الصوت محمد صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

آخر أعمال محمد شاهين

طرح محمد شاهين، الفترة الماضية، أغنية بعنوان “لون باهت” وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي والملحن والموزع الموسيقي إسلام رفعت.

كلمات أغنية "لون باهت"

دايما زعلان وكأنك كاره أيامك، جواك أحزان ومحدش حاسس أحزانك، أيام وخلاص بتعيشها ومش حاسس حاجة، ملقتش أمان نفسك تلاقيه، بتدمع ليه والدنيا في عينك لون باهت، بتبان مبسوط إزاى وأنا عارف أحوالك، طب حاسس اتكلم طيب ليه ساكت، خايف من أى أتكلم عبر عن خوفك، الخوف بيبان صعب تخبيه.

“رصيد الستر” يحصد 10 ملايين مشاهدة

وفي وقت سابق، احتفل الفنان محمد شاهين، عبر حسابه الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بتخطي أغنية “رصيد الستر” التي طرحها مسبقًا حاجز الـ10 ملايين مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تفاعل معها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر محمد شاهين صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام يوثق من خلاله وصول أغنية رصيد الستر لـ10 ملايين مشاهدة، وعلق عليها قائلًا: "رصيد الستر 10 ملايين على يوتيوب ولسة اللي جاي أحلى بفضل الله وبوجودكم".