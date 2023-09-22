"شعيب" يتفقد ورش ملتقى الشباب والبيئة بالمكتبة العامة ومركز شباب مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، ورش ملتقى الشباب والبيئة وذلك بمكتبة مصر العامة بمطروح ومركز شباب مطروح بحضور الدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح.

المتغيرات المناخية وأسبابها وتداعياتها

وناقش محافظ مطروح الشباب المشاركين من أبناء مطروح بورشة العمل بقاعة مكتبة مصر العامة حول التعريف بالمتغيرات المناخية وأسبابها وتداعياتها وكذلك الاستماع لمقترحات التغلب عليها لاستعادة التوازن البيئي.

التوعية والتثقيف إدراك للمشكلة

وأشار محافظ مطروح إلى أهمية التوعية والتثقيف إدراك للمشكلة مع مسؤولية الجميع ودور الشباب في نقل التوعية للمحيطين بهم مقدمًا الشكر لجهود وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وما يبذل من توعية وتثقيف للشباب.

تطبيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة الدعم للمبادرة والمقترحات المطروحة مع الترحيب بالتواصل والتفاعل المستمر مع الشباب، مشيرًا إلى البرامج والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة ومنها اتحضر للأخضر والمشروعات الخضراء الذكية وجهود تطبيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع حرص مطروح على تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مكتبة سيوة الخضراء كأول مكتبة من نوعها صديقة للبيئة، وجاري تنفيذ إدارة مرور مطروح مع دراسة مقترح أن بكون مبنى وحدة مرور سيدي براني صديق للبيئة.

أهمية الحفاظ على البيئة

واستمع محافظ مطروح للطلائع بورشة عمل بقاعة مركز شباب مطروح ومدى الاستفادة من ورشة العمل وفهمهم للمتغيرات المناخية وأسبابها وكيفية التغلب عليها، حيث شاهد عدد من النماذج التي نفذها الطلائع والمعبرة عن البيئة مع أهمية حمايتها والحفاظ عليها.

تأتي أعمال هذة الورش وندوات التوعية للشباب ضمن مبادرة كرفان الشباب والمناخ وتنظيم الملتقيات البيئية الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسيف والأمم المتحدة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح بمشاركة 200 شاب، ومسؤولي الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة كلا من مايسة محمد صبحي، والدكتور عبدالله محي الدين محمد، مع إقامة عدد من المعارض والورش عن التوعية بالحفاظ على البيئة.