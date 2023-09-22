الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تألق الفرق الصاعدة والصفقات الجديدة أهم ظواهر الأسبوع الأول للدوري الممتاز

فرحة رضا سليم بأول
فرحة رضا سليم بأول أهدافه مع الأهلي

شهدت مباريات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري الممتاز عدد من الظواهر أهمها تألق الفرق الثلاثة الصاعدة من القسم الثاني ونجاح عدد من الصفقات الجديدة في خطف الأضواء في أول مشاركة مع الأندية التي انضموا إليها.

إمام وسليم ثنائي مدهش 

إمام عاشور والمغربي رضا سليم ثنائي الأهلي شاركا في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة التونسي وكانت مباراة المصري الأولى لهما في الدوري وتألق الثنائي بشكل لافت للنظر وسجل رضا سليم الهدف الأول وقام إمام عاشور بصناعة هدفين.

من الصفقات الجديدة التي تألقت في الأسبوع الأول للدوري يسري وحيد لاعب طلائع الجيش القادم من الترسانة والذي سجل الهدف الأول لفريقه في مرمى البنك الأهلي بعد نزوله في بداية الشوط الثاني بدلا من محمد شحاتة .

وتألق مصطفى ميسي لاعب إف سي زد القادم من الأهلي في أول مباراة مع فريقه وسجل هدف الفوز في مرمى الإسماعيلي ..كما برز علي لطفي حارس إف سي زد القادم من الأهلي زاد عن مرماه وتصدى لركلة جزاء سددها عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي .

تألق حراس المرمى 

وكان محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية رجل مباراة فريقه مع انبي بدون منافس ولعب دورا كبيرا في حصول الداخلية على أول ثلاث نقاط بعدما أنقذ مرماه من عدة أهداف محققة.

وتألق أحمد مسعود حارس مرمى الجونة القادم من طلائع الجيش أبقى فريقه في المباراة عندما تصدى لركلة جزاء سددها شريف رضا لاعب سموحة وكانت النتيجة تقدم الفريق السكندري بهدف والغريب أنه عندما تصدى أحمد مسعود لركلة الجزاء قام الحكم محمد العتباني بإعادتها وسددها شريف رضا أيضا ونجح مسعود في إنقاذها.

علي لطفي

وشهدت مباراة بلدبة المحلة والمقاولون تألق حسام أشرف مهاجم البلدية القادم من الزمالك والذي نجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، كما ظهر فادي فريد مهاجم سموحة بشكل طيب وسجل هدفا في مرمى الجونة في أول مباراة له مع الفريق السكندجري بعد انتقاله من البنك الأهلي .

بداية رائعة لثلاثي الصاعد 

كانت بداية الجونة وإف سي مصر وبلدية المحلة الفرق الثلاثة الصاعدة من القسم الثاني لدوري الأضواء والشهرة رائعة من حيث الأداء والنتائج ونجح فريق إف سي زد في الفوز على الإسماعيلي بهدف سجله مصطفى ميسي وفاز بلدية المحلة على المقاولون بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرحمن سمانة وحسام أشرف في حين تعادل الجونة مع سموحة بهدف لكل منهما وسجل المغربي أحمد بلحاج هدف التعادل للجونة من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بلدية المحلة  حقق فوزا غاليا على المقاولون 

 

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