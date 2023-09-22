الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأسبوع الأول للدوري.. 19 هدفا و4 ركلات جزاء وحالتي طرد

الأهلي حقق أكبر فوز
الأهلي حقق أكبر فوز في الأسبوع الأول على المصري

شهدت المباريات التسع التي أقيمت في الأسبوع الأول للدوري الممتاز تسجيل 19 هدفا وانتهت سبع مباريات بالفوز ومباراتان بالتعادل واحتسب الحكام 4 ركلات الجزاء واستخدموا البطاقة الحمراء مرتين مقابل 47 بطاقة صفراء وكان الفوز الأكبر من نصيب الأهلي الذي هزم المصري بأربعة أهداف نظيفة.

  • أول هدف في الدوري سجله يسري وحيد لاعب طلائع الجيش في مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 63 .
  • أول إنذار حصل عليه محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش في الدقيقة 39 من مباراة البنك الأهلي .
  • أول تغيير كان في مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي وأجراه عبد الحميد بسيوني المدير الفني للطلائع بنزول النيجيري بول جوليوس بدلا من جودين شيكا.
  • أول ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين لصالح الإسماعيلي في مباراة إف سي زد وأهدرها عبد الرحمن مجدي ليصبح أول لاعب يهدر ركلة جزاء هذا الموسم كما أهدر شريف رضا لاعب سموحة ركلة جزاء في مباراة الجونة .
  • أول لاعب يسجل هدفا من ركلة جزاء هو عبد الرحمن سمانة لاعب بلدية المحلة في مرمى المقاولون في الدقيقة 16 كما سجل المغربي أحمد بالحاج لاعب الجونة هدفا من ركلة جزاء في مرمى سموحة .
  • أول لاعب يحصل على البطاقة الحمراء هو باهر المحمدي مدافع المصري الذي طرده الحكم محمد عادل في الدقيقة 52 من مباراة المصريؤ والأهلي كما حصل محمود علاء مدافع الزمالك على بطاقة حمراء في مباراة فريقه مع بيراميدز أمس.
  • أول لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة هو بيرسي تاو مهاجم الأهلي وسجل هما في مرمى المصري.
  • أسرع هدف في الأسبوع الأول سجله فادي فريد مهاجم سموحة في مرمى الجونة في الدقيقة الرابعة .

تصدر بيرسي تاو لاعب الأهلي قائمة هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء الأسبوع الأول برصيد هدفين يليه 17 لاعبا سجل كل منهم هدفا واحدا وهم المغربي رضا سليم وكريم فؤاد " الأهلي " ونبيل عماد دونجا والسنغالي إبراهيم نداي " الزمالك " وعبد الله السعيد ورمضان صبحي " بيراميدز " والأنجولي كريستوفاو مابولولو " الاتحاد السكندري " وفادي فريد " سموحة " وأحمد عاطف ومحمود رزق " فيوتشر " ويسري وحيد وعبد الرحمن شيكا " طلائع الجيش " وعبد العزيز سيد " الداخلية " والمغربي أحمد بلحاج " الجونة " وعبد الرحمن سمانة وحسام أشرف " بلدية المحلة " ومصطفى ميسي " إف سي زد ".

الدوري المصري الممتاز الاهلى الزمالك بيرسى تاو محمود علاء

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