نقابة الفنانين التشكيليين تناشد الرئيس السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة

ناشدت نقابة الفنانين التشكيليين الرئيس عبدالفتاح السيسى، الترشح لفترة رئاسية جديدة، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تعجيل الإصلاحات المالية والنقدية

وقالت النقابة في بيانها؛ "بالأصالة عن مجلس إدارة نقابة الفنانين التشكيليين والجمعية العمومية لأكثر من 20.000 فنان تشكيلي نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال والمضى فى الثورة التشريعية والإجرائية وتعجيل الإصلاحات المالية والنقدية، لنبدأ بقيادتكم فى حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر فى البنية التحتية، لنخلق سويًا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولنحقق الرخاء الذى نصبوا إليه جميعًا ويستحقه أبناء الوطن".



