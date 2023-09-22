مسؤول "حياة كريمة" بالقنطرة غرب: نقدم خدمات تخفف عن كاهل المواطنين (فيديو)

نظمت مؤسسة حياة كريمة أعمال مبادرة "أنت الحياة" بمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، على مدار 6 أيام، تختتمها اليوم، لخدمة عدد أكبر من المواطنين بالمحافظة لتقديم الدعم لهم، بالإضافة إلى تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، ودورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة إلى فعاليات المبادرة التي تنظم قوافل طبية؛ لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

لجان طبية شاملة

في هذا السياق، قال رفعت محمد عمر، مسؤول المتطوعين بمركز القنطرة غرب بمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، إن مبادرة "أنت الحياة" بالمركز لديه، قدمت11 خدمة للاهالي، أهمها لجان طبية تشمل جميع التخصصات، وأكثر من 100 صنف علاجي.

وأشاد رفعت لـ"الدستور"، بمشاهد الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته المبادرة طوال أيامها، مما يبعث برسالة دعم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقدير الأهالي لجهوده.

وأشار بدوره أن توقيت المبادرة مناسب جدا للظروف الحالية، مما يساعد علي تخفيف العبئ عن كاهل المواطنين، من خلال فاعليات المبادرة وأهمها القوافل التثقيفية، وندوات المجلس القومي للمرأة، وإصدار البطاقات الشخصية للأهالي، إستمرت لمدة 6 أيام عمل المبادرة.

فاعليات المبادرة

جدير بالذكر أن المبادرة شملت أيضاً أنشطة خاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، وتقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة "مصر تقرأ"، كذلك ما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة، إيمانا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن بناءا علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.