تأهل 14 مشروعًا لتمثيل الجيزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد القائمة النهائية بالمشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك فى دورتها الثانية لعام 2023.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الجيزة أهمية المبادرة التي يجري تنفيذها للعام الثاني في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال المقبلة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

دعم المشروعات المتأهلة

وأشار اللواء أحمد راشد إلى عزم المحافظة دعم المشروعات المتأهلة لتمثيل المحافظة بالمبادرة، وبحث أوجه الاستفادة منها في تنفيذ مشروعات وخطط التنمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، وتسهيل حياة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع أصحاب تلك المشروعات، بعد التأكد من جدواها وتوافقها مع اشتراطات الجهات المعنية.

واستمع المحافظ لشرح من أعضاء اللجنة المشكلة، برئاسة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول المشروعات المرشحة لتمثيل المحافظة والآلية التي تم الاعتماد عليها لاختيار تلك المشروعات، موجهًا نائب المحافظ بضرورة التنسيق مع أعضاء اللجنة وأصحاب المشروعات لاستيفاء كل المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالمبادرة وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من عرض أفكارهم ومشروعاتهم بالصورة المُثلى خلال المراحل النهائية للمبادرة.

من جهتها، أشارت هند عبدالحليم، نائب المحافظ لشئون البيئة وتنمية المجتمع، إلى أنه تم وعلى مدار أسبوعين بحث المشروعات المقدمة من قبل مواطني المحافظة، والتي بلغت 137 مشروعًا، تم تصعيد 41 منها لإخضاعها لاختبارات وزارة البيئة وإجراء المقابلات مع أصحابها.

14 مشروعًا لتمثيل المحافظة

وأضافت نائب المحافظ أن اللجنة انتهت إلى ترشيح 14 مشروعًا لتمثيل المحافظة بالمبادرة، والتي توافرت بها اشتراطات وزارة البيئة الخاصة بـ(المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).

وشملت قائمة المشروعات المرشحة من قبل اللجنة: 3 مشروعات فئة المشروعات (كبيرة الحجم)، و3 مشروعات فئة المشروعات (متوسطة الحجم)، ومشروعين فئة المشروعات (المحلية الصغيرة.. حياة كريمة)، و3 مشروعات فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، ومشروعين فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، ومشروع فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة.