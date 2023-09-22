شريف الجبلى: نعمل على تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر والكاميرون

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية باتحاد الصناعات المصرية، وعضو مجلس النواب، إن مصر والكاميرون تربطهما علاقات ثنائية وثيقة، خاصة أن مصر تتواجد هناك من خلال عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتجارة، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوجه نحو إفريقيا لكن ما زلنا لم نصل للمستوي المطلوب.

وأضاف الجبلي، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الكاميروني الأول، أنه من المستهدف خلال الفترة المقبلة زيارة عدد من دول غرب إفريقيا من ضمنها الكاميرون وعدة بلاد أخري مشيرًا إلى أن الزيارات خلال الفترة الماضية كانت مركزة على شرق إفريقيا.

وأكمل الجبلي، أن غرب إفريقيا كعديد من الدول الإفريقية الغنية بالمواد الخام المهمة للصناعة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكاميرون لا يتعدي 60 مليون دولار تقريبًا جميعها في صالح مصر.

وأوضح أن مصر تصدر للكاميرون في قطاعات الأسمنت والأسمدة وغيرها ويتم استيراد بعض الحاصلات الزراعية مثل الكاكاو، مشيرًا إلى أن الوفد الكاميروني قام بزيارة عدد كبير من المصانع المصرية خلال الأيام الماضية لدراسة السوق المصرية وإمكانية الاستثمار مع الشركات المصرية.

وأشار الجبلي إلى أن الكاميرون من الدول المهمة تجاريًا في غرب إفريقيا خاصة أن لديها إمكانيات جيدة ستعود بالفائدة على مصر.

زيادة في التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكاميرون

وتوقع الجبلي أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والكاميرون وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، مشيرًا إلى السوق هناك تعد بيئة جيدة للاستثمارات المصرية والمواد الخام، مشيرًا إلي أن السفير الكاميروني لفت إلى أن اتحاد الصناعات ببلده سيوجه دعوة لاتحاد الصناعات المصرية لزيارة المناطق الصناعية هناك.

وقال إن الكاميرون من الدول الإفريقية الغنية المتوقع أن تشهد اكتشافات غنية بالنفط والغاز، ولديها كثير من المواد الخام والذهب والنيكيل وغيرها، وهي بلد زراعي ومخزن غذاء لدول منطقة وسط إفريقيا، موضحًا أن التحدي الأكبر في الانتقال من الزراعة الريفية البدائية إلي الزراعه الحديثة وتحويل محاصيل من أجل تصدير المنتجات النهائية بطريقة تنافسية، مؤكدًا أهمية التركيز على القارة الإفريقية وفق توجهات الدولة المصرية نحو فتح أسواق جديدة، خاصة أن لديها العديد من الإمكانيات التي يجب استغلالها لتعزيز التجارة والاستثمار، كالموارد الطبيعية التي تمتلكها القارة.

وشهد الاجتماع حضور كل من سفير الكاميرون بالقاهرة وعميد سفراء الدول الإفريقية في مصر ووفد دولة الكاميرون وعدد من أعضاء لجنة الشئون الإفريقية باتحاد الصناعات المصرية.