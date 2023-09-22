ضبط 218 كيلو لحوم خلال حملات مكثفة بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مجهودات مديرية الطب البيطري بالغربية، خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق للكشف عن اللحوم والأغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي، حيث تم ضبط 218 كجم من اللحوم، وذلك في الفترة من 6 سبتمبر الجاري، وحتى اليوم.

من جهته، شدد المحافظ على استمرار الرقابة على جميع المواد الغذائية ومنتجاتها وضمان سلامة الغذاء بهدف التأكد من تسعيرة المواد الغذائية والتموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشدد محافظ الغربية على التنبيه بضرورة استخدام الطرق السليمة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات للحفاظ على الصحة العامة واتباع كل الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية وطرق الذبح الآمن حفاظاً على الصحة العامة وحماية المواطنين وتوفير منتج غذاء آمن وصحي للمستهلك.

أوضح الدكتور حاتم أنور مديرية الطب البيطري أنه خلال الحملة تم عمل 12 محضرًا لضبط 218.25 كجم من لحم جاموس وبقرى ومجمدة، أسماك، كبدة، مصنعات لحوم ودواجن.