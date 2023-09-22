الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: حاكم بيلجورود يعلن تعرض قرية فالكوفسكى للقصف الأوكرانى

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن حاكم بيلجورود عن تعرض قرية فالكوفسكي للقصف الأوكراني دون وقوع أضرار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الولايات المتحدة تقدم 128 مليون دولار كمساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أن الولايات المتحدة ستقدم 128 مليون دولار كمساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى 197 مليون دولار كأسلحة ومعدات.

وقال بلينكن إن "الحزمة تشمل ذخائر دفاع جوي إضافية للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية ضد الهجمات الجوية الروسية الآن وفي الشتاء المقبل، حيث من المرجح أن تجدد روسيا هجماتها ضد البنية التحتية الحيوية الأوكرانية".

وأضاف: "تحتوي أيضا على ذخائر مدفعية وقدرات مضادة للدروع، بالإضافة إلى قنابل عنقودية، مما سيعزز قدرة أوكرانيا على مواصلة هجومها المضاد ضد القوات الروسية".

حاكم بيلجورود قرية فالكوفسكي القصف الأوكراني روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

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