محمد عبدالشافى: كلاسيكو الأهلى والنصر سيكون ممتعًا للجماهير

أكد محمد عبدالشافي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المباراة المقبلة بين فريق الأهلي والنصر، في دوري روشن السعودي، ستكون قوية وصعبة على الفريقين، مشيرًا إلى أنه مثل هذه اللقاءات سيكون من الصعب توقع نتيجتها.

وأجرى عبدالشافي، حوارًا مع صحيفة الرياضية السعودية، تحدث فيه عن ذكرياته مع فريق السابق أهلي جدة، خاصة في مبارياته أمام النصر.

كما تحدث عبدالشافي، عن مباراة «الكلاسيكو» التي ستجمع الأهلي أمام النصر في دوري روشن السعودي.

وسيحل الأهلي، ضيفًا على النصر، في التاسعة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مرسول بارك) بالرياض، ضمن الجولة السابعة للمسابقة.

الكلاسيكو

وعن توقعاته لمباراة «الكلاسيكو»، قال عبدالشافي، أن "لقاء الأهلي مع النصر، دائمًا ما يتميز بالأجواء الحماسية، وهو ما ينعكس إيجابًا داخل الملعب".

وأضاف عبدالشافي: "أعتقد أن «الكلاسيكو»، سيكون ممتعًا للجماهير نظير ما يمتلكه الفريقان من نجوم كبار في صفوفهما، ورغبتهما في الاستمرار بتقديم نتائج قوية.

وأكد النجم السابق لأهلي جدة، أن "مثل هذه اللقاءات لا يمكن لأحد توقيع نتيجتها، ولاترتبط بالظروف التي تسبقها. في رأيي الفريق الذي سيكون أكثر تركيزًا وهدوءً داخل الملعب، والأقل أخطاءً، وسيحسم نقاط المباراة لصالحه، ما عدا ذلك لا شيء مؤكد".

وعن ذكرياته مع أهلي جدة في مباريات النصر، قال عبدالشافي: "لقاءاتنا أمام النصر، خاصة في الدوري، كانت دائمًا مهمة، لكنني أتذكر مواجهتين ضد الأصفر في البطولة، الأولى، عندما استطعنا تحويل النتيجة من 2-0 إلى 4-3 لصالحنا على ملعب الملك فهد، ويومها صنعت هدف الفريق الثاني، وجاء اللقاء في فترة منافستنا مع النصر على اللقب، أما الأخرى ففي موسم 2016 عندما فزنا برباعية على ملعب الملك عبدالله في جدة «الجوهرة»".

وعن المباراة الأجمل له أمام النصر، قال عبدالشافي: "بكل تأكيد المباراة التي حققنا فيها لقب كأس خادم الشريفين على ملعب «الجوهرة». كانت مباراة صعبة جدًا، ووصلنا فيها للشوطين الإضافيين، واستطعنا الفوز بعد تتويجنا ببطولة الدوري بفترة قصيرة.

وعن احتمالية فوز الأهلي خاصة في ظل كوكبة النجوم التي يمتلكها فريق النصر، أمثال كريستيانو رونالدو وساديو ماني، قال مدافع الزمالك الحالي: "كما قلت، اللقاء سيكون صعبًا على الفريقين، ولا تنسوا أن الأهلي يملك أيضًا نجومًا مهمين في صفوفه، ومن وجهة نظري، الأسماء الكبيرة، ليست معيارًا دائمًا للفوز، فمن يحترم المنافس، ويقدم كل ما لديه في الملعب، ترجح كفته في المباراة. وشخصيًا تابعت النصر، أمام الزمالك في البطولة العربية، ووجدته فريقًا ومحترمًا، ويلعب كرة قدم جميلة".

واختتم عبدالشافي، حواره مقدمًا رسالة شكر لجماهير فريقه السابق الأهلي، حيث قال: "أشكركم علي دعمكم الدائم، وتذكركم إلى الآن اسم محمد عبدالشافي، ورسائلكم الجميلة لي. لقد قضيت فترة رائعة جدا في صفوف الفريق، وأحب كثيرًا هذا النادي، ولن أنساكم أبدًا".