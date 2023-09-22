خالد بيبو محذرا لاعبي الأهلي من الشائعات: يحاولون تعطيل مسيرتنا

عقد خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع اللاعبيبن، أكد لهم خلالها أن الفترة الحالية تحتاج إلى الهدوء من الجميع خاصة في ظل الشائعات التي يطلقها البعض عن وجود أزمات ومشاكل بين اللاعبين.

وأكد مدير الكرة خلال حديثه مع اللاعبين، أن الموسم يحمل تحديات صعبة وعديدة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلا والفريق قادر على تحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وحذر خالد بيبو من الحملة الشرسة التى يتعرض لها الفريق والهدف منها واضح وهو تعطيل المسيرة المميزة التى بدأت من الموسم الماضى والتي حقق فيها 5 ألقاب مختلفة.

واختتم مدير الكرة الكرة، بأن فريقا به 35 لاعبا وما لا يقل عن 20 شخصا بين جهاز فني وإداري، فمن الطبيعي أن تكون هناك خلافات، ولكن ليست بالمستوى الذى يحاول البعض إيهامك به، وشدد على أن البعض يطلق شائعات غريبة من وحي الخيال.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة سانت جورج

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته دون راحة على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز برباعية نظيفة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة المصري البورسعيدي.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الفريق الأول الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

دوري أبطال إفريقيا| تعرّف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج

أعلنت إدارة النادي عن أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي التي تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

المقصورة الأمامية:350 جنيهًا.

الدرجة الأولى: 150 جنيهًا.

الدرجة الثالثة: 75 جنيهًا.