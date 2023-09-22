شعبة الدخان تدعو لقلب "الهرم التوزيعى" للسيطرة على أسعار السجائر

قال إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك تراجعًا في صادرات مصرمن التبغ والسجائر في النصف الأول من العام الجاري 2023، حيث بلغت 57 مليونًا و580 ألف دولار.

وأوضح الإمبابي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سبب ذلك التراجع هو قلة الخامات في السوق مع نقص السيولة الدولارية، لافتًا إلى أن مصر تستورد التبغ الخام 100% من الخارج كونه لا يزرع في مصر، ويتم تصنيعها ويصدر جزء من مخرجاتها والجزء الآخر يطرح في السوق المحلية، مؤكدًا أن هناك تراجعًا في الأسعار وصل إلى 20% عن العام السابق.

وأضاف إبراهيم الإمبابي، أن أزمة السجائر ما زالت قائمة حتى الآن، والسبب التجار الذين يحتكرون السوق كونهم المستفيدين من تلك الأزمة، وهو أمر غير منطقي بالمرة، لافتًا إلى أنه لحل تلك الأزمة من الضروري سرعة تعديل التشريع الضريبي على الشراء لضبط الأسواق، مع ضبط كميات السجائر المضبوطة في الموانئ لسد الفجوة في الأسواق والتي سببها التجار، مطالبًا بضرورة تحرك الحكومة تجاة الأزمة بزيادة الرقابة على الأسواق، خاصة التجار.

ضرورة قلب الهرم التوزيعي لدى صغار التجار

وطالب إمبابي بضرورة قلب هرم التوزيع من خلال التوزيع مباشرة على صغار التجار وأصحاب الأكشاك، حتى يمكن السيطرة على التجار الكبار، ويكون هناك تقليل في الحصص، مع تخفيض الحصص لحين الالتزام بالأسعار العادلة.

وجاء في تقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، أن إجمالي صادرات مصر من التبغ والسجائر بلغت 57 مليونًا و580 ألف دولار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023.

وأوضح التقرير قيام مصر بتصدير تبغ شيشة بقيمة 52 مليونًا و800 ألف دولار، وجاءت صادرات المعسل في المركز الثاني بقيمة 6 ملايين و530 ألف دولار، في حين صادرات السيجار بلغت 11 ألف دولار.