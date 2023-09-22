الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار الدواجن اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

دواجن
دواجن

تراجعت أسعارالدواجن اليوم الجمعة في بورصة الدواجن الرئيسية في مستهل التعاملات الصباحية، اليوم، حيث تراجعت 3 جنيها في الكيلو، حيث سجلت اليوم 67 مقابل أسعار أمس وبلغت 70 جنيها للكيلو، حيث يبحث الكثير من المواطنين على مدار اليوم.

وتقدم “الدستور” لمتابعيها أسعار الفراخ اليوم الجمعة 22 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 22 سبتمبر لتصل إلى 67 جنيها، وتصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ78 جنيها للكيلو.

وتراجع سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الجمعة 22  سبتمبر ليسجل 91 جنيها، تصل إلى المستهلك من خلال الأسواق الشعبية بـ 100 جنيه للكيلو.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الجمعة 22  سبتمبر 112 جنيها تصل للمستهلك بـ120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارالفراخ الأمهات اليوم الجمعة 22  سبتمبر 65 جنيها تصل للمستهلك بـ70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض أرضي اليوم الجمعة 22  سبتمبر 53 جنيها تصل إلى المستهلك بـ57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أبيض بياض سلك اليوم الجمعة 22 سبتمبر 50 جنيها، تصل إلى المستهلك بـ55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض أرضي اليوم الجمعة 22  سبتمبر 58 جنيها، تصل للمستهلك بـ64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم أحمر بياض سلك اليوم الجمعة 22  سبتمبر 54 جنيها، وتصل إلى المستهلك بـ64 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 22-9-2023 فى مصر

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أسعار البانيه والأوراك اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 

سجل سعر كيلو أوراك الفراخ في المحلات التجارية اليوم الجمعة 22 سبتمبر 85 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعر كيلو الدبابيس في المحلات التجارية اليوم الجمعة 22  سبتمبر 95 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعر كيلوالأجنحة  في المحلات التجارية اليوم الجمعة 22  سبتمبر 55 جنيهًا للكيلو الواحد.

 سعر كيلو البانيه اليوم في المحلات التجارية اليوم الجمعة 22  سبتمبر 155 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الدواجن البيضاء سعر كيلو الفراخ الساسو سعر كيلو الدواجن البلدى أسعار الفراخ الأمهات أسعار لحم أبيض أسعار لحم أحمر بياض

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