الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 70 كيلو دواجن ولحوم مجهولة المصدر في الأقصر

الحملة التموينية
الحملة التموينية بالأقصر

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر من ضبط سيارة محملة بأصناف لحوم ودواجن، حيث تم ضبط 70 كيلو جرام دواجن ولحوم مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الأدمي ومن إنتاج مجزر غير مسجل قبل بيعها بالأسواق.

ضبط 145 كيلو جرام دواجن كامله وأجنحة مجهولة المصدر ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك ومن إنتاج مجزر غير مسجل بناءاً على فحص مديرية الطب البيطري بالأقصر.

تفاصيل الحملة التموينية بالأقصر

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة بمديرية التموين والمكونة من وكيل المديرية، ومدير عام التجاره الداخليه، ومفتشى الرقابة بالمديرية تمكنت من ضبط سيارة محملة بتلك الأصناف السابقة الذكر، حيث تم ضبطها وتم التواصل مع الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطري، والذى حضر وبرفقته عدد من الأطباء البيطريين بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء، وتم الفحص وتقديم تقرير مفاده عدم تسجيل المجزر والاشتباه فى صلاحية اللحوم والدواجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

الحملة التموينية بالأقصر
الحملة التموينية بالأقصر
الحملة التموينية بالأقصر
الحملة التموينية بالأقصر
الحملة التموينية بالأقصر
الحملة التموينية بالأقصر
الحملة التموينية بالأقصر
الحملة التموينية بالأقصر
مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة الأقصر لحوم ودواجن مديرية الطب البيطري بالأقصر مفتشى الرقابة التموينية

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