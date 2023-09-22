الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مستشار الأمن القومى الأمريكى: ليس لدى ما أعلنه حول زيارة الرئيس بايدن للهند

بايدن
بايدن

رفض مستشار الأمن القومي الأمريكى جاك سوليفان، الإعلان عن شىء بشأن ما تردد عن زيارة الرئيس الأمريكى جو بايدن للهند خلال شهر يناير المقبل.


وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي -في مؤتمر صحفي- إنه ليس لديه أي شىء يعلنه فيما يتعلق بزيارة الرئيس جو بايدن للهند خلال شهر يناير المقبل أو أي وقت آخر.

 

وأضاف سوليفان قائلا: "إنني لن أتحدث عن مسائل تتعلق بشئون الاستخبارات أو تنفيذ القانون من هذه المنصة، ومثلما ذكرت من قبل فإننا نواصل إجراء الاتصالات والمشاورات مع الحكومة الكندية، وسنظل نمضي قدما في ذلك، ولكن ليس لدي شىء أعلنه اليوم بشأن سفر الرئيس بايدن إلى الهند خلال شهر يناير أو أي وقت آخر".

 

جاءت تعليقات سوليفان في رده على سؤال بشأن زيارة بايدن للهند خلال شهر يناير، وذلك وسط الخلاف الدبلوماسي الراهن بين الهند وكندا وتدهور علاقاتهما بعد اتهام رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للحكومة الهندية بأنها وراء حادث قتل هارديب سينج نيجار.

 

وجدير بالذكر أن السفير الأمريكي لدى الهند إيريك جارسيتي، كان قد صرح  بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا الرئيس بايدن لحضور احتفالات الهند بيوم الجمهورية خلال العام القادم كضيف رئيسي.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن رئيس الوزراء الهندي وجه هذه الدعوة لبايدن خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها مؤخرا في الهند.

الامن القومي الامريكي الأمن القومي مستشار الأمن القومى جو بايدن الرئيس الامريكي

الأكثر قراءة

عاجل.. التأمينات الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة فى نوفمبر المقبل بأثر رجعى

عاجل.. راندى جورج رئيسًا جديدًا لأركان الجيش الأمريكى

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

رغم انتصاره.. لماذا أعلن "السادات" استعداده للسلام مع إسرائيل؟

يوسف القعيد يكشف لـ"الشاهد" سبب غضب هيكل من السادات

يوسف القعيد لـ"الشاهد": هيكل لم يمنح السادات حقه فيما يتعلق بنصر أكتوبر لأنه بشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)