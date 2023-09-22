عاجل.. نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة تمهيدًا لتركيبها فى 6 أكتوبر

نجحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء يوم الخميس في نقل مصيدة قلب المفاعل إلى الموقع المخصص للوحدة النووية الأولى وذلك تمهيدًا لتركيبها بمبنى المفاعل يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، حيث يمثل هذا اليوم الذكرى الــ 50 لانتصار أكتوبر المجيد، وذلك في إطار الخطوات المتسارعة للزمن لهيئة المحطات النووية من أجل تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية حلم المصريين.

ووفق بيان صادر عن الهيئة فتعد مصيدة قلب المفاعل أول معدة نووية طويلة الأجل وصلت إلى مصر في شهر مارس الماضي على الرصيف البحرى التخصصي بموقع المحطة النووية بالضبعة المخصص لاستقبال معدات ومكونات المحطة النووية بالضبعة، وتعد أيضاً أول معدة كبيرة الحجم سيتم تركيبها في مبني المفاعل بالوحدة النووية الأولي، وهي أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور، ويجدر الإشارة الى ان مصيدة قلب المفاعل هي أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية.

جدير بالذكر أن تصنيع مصيدة قلب المفاعل استغرق نحو 14 شهرًا بدولة روسيا الاتحادية، وهي عبارة عن نظام حماية فريد سيتم تركيبة أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.

كان الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، كشف لـ"الدستور" في تصريح سابق عن موعد الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية في مطروح.

وتم تحديد يوم التاسع عشر من نوفمبر القادم موعدا للصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة تزامنًا مع عيد الطاقة النووية الثالث.

وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تركيب أول معدة طويلة الأجل وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولي في يوم 6 أكتوبر القادم تزامنًا مع عيد النصر.