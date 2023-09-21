يوسف القعيد لـ"الشاهد": مذكرات القادة مادة خام جيدة جداً لتدوين تاريخ الدول

كشف الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، عن شهادته عن حرب أكتوبر المجيدة 1973.

وقال القعيد خلال حواره الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن مصر لم تنتج عملاً أدبياً يوثق ما حدث في حرب أكتوبر.

وأضاف: "لا، لم تنتج مصر قولاً واحدا، بس أريد أن أستثني مذكرات القادة لأنها ليست عملا أدبياً، لأن قادة حرب أكتوبر كتبوا مذكرات تم نشرها داخل وخارج مصر واستغلتها بعض الدول التي كانت مختلفة مع مصر في ذلك الوقت، لأنهم كانوا معنيين بتدوين الشهادات وهي مسألة شديدة الأهمية.

وأشار إلى أن بعض القادة والدبلوماسيين يحجمون عن كتابة المذكرات لأنها من أسرار الدولة، وأنا لا أتوافق مع هذه النظرة، لأن الأمر لا يتعلق بأصحاب هذه المذكرات وإنما بدور النشر أيضاً، ودور النشر خارج مصر تبعث لأي مسئول سابق صحفيين في الفترة التي كان موجودة فيها، فضلاً عن تقديم كل الخدمات اللوجيستية من أجنحة فنادق كاملة لتدوين مثل هذه المذكرات، لأنها مادة خام لتاريخ البلد، ولا يوجد في مصر دور نشر تقوم بهذا الدور.