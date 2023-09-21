رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي يثمن جهود الأزهر في نشر الوسطية (صور)

ثمن د.أبو بكر جابر، رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا، جهود مؤسسة الأزهر جامعا وجامعة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر في نشر قيم الوسطية ومبادئ الاعتدال في العالم.

وأوضح د.أبو بكر جابر خلال زيارته اليوم لجامعة الأزهر يرافقه الدكتور علاء جراد، نائب رئيس كلية أل مكتوم للتعليم العالي لشئون التعاون الدولي، ولقائه فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الهدف من الزيارة هو بحث أطر التعاون بين كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا وجامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية، انطلاقًا من أن الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية للمسلمين في العالم، لافتا إلى أن كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا شرفت بزيارة فضيلة الإمام الأكبر منذ فترة، مؤكدا على أنها كانت زيارة تاريخية.

من جانبه، رحب د.سلامة داود، برئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا ونائبه في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا أن الجامعة تعتمد في مناهجها الدراسية على الوسطية والاعتدال مما جعلها قبلة للعلم وكعبة للعلماء من مختلف دول العالم.

أوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر يدرس بها أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من أكثر من 140 دولة حول العالم، وتضم قرابة 90 كلية وأكثر من 18 معهدًا متخصصًا.

وأعلن رئيس جامعة الأزهر استعداد الجامعة للتعاون وفق الضوابط المنظمة لذلك ومن خلال القنوات الرسمية، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة والفنان محمد ثروت، والأستاذ نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي

رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي

رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي

رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي

رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي