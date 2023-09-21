الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي يثمن جهود الأزهر في نشر الوسطية (صور)

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ثمن د.أبو بكر جابر، رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا، جهود مؤسسة الأزهر جامعا وجامعة برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر في نشر قيم الوسطية ومبادئ الاعتدال في العالم.

محمود صديق: جامعة الأزهر كانت سباقة فى عقدها لمؤتمر تغير المناخ عام 2021م

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخرج سفراء الوسطية والاعتدال من سلطنة بروناي دار السلام

وأوضح د.أبو بكر جابر خلال زيارته اليوم لجامعة الأزهر يرافقه الدكتور علاء جراد، نائب رئيس كلية أل مكتوم للتعليم العالي لشئون التعاون الدولي، ولقائه فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن الهدف من الزيارة هو بحث أطر التعاون بين كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا وجامعة الأزهر في جميع المجالات العلمية، انطلاقًا من أن الأزهر الشريف هو المرجعية الدينية للمسلمين في العالم، لافتا إلى أن كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا شرفت بزيارة فضيلة الإمام الأكبر منذ فترة، مؤكدا على أنها كانت زيارة تاريخية.

من جانبه، رحب د.سلامة داود، برئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي في إسكتلندا ونائبه في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا أن الجامعة تعتمد في مناهجها الدراسية على الوسطية والاعتدال مما جعلها قبلة للعلم وكعبة للعلماء من مختلف دول العالم.

أوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر يدرس بها أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من أكثر من  140 دولة حول العالم، وتضم قرابة 90 كلية وأكثر من 18 معهدًا متخصصًا. 

وأعلن رئيس جامعة الأزهر استعداد الجامعة للتعاون وفق الضوابط المنظمة لذلك ومن خلال القنوات الرسمية، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة والفنان محمد ثروت، والأستاذ  نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي 
رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي 
رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي 
رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي 
رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي 
رئيس كلية آل مكتوم للتعليم العالي 
جامعة الأزهر كلية آل مكتوم للتعليم العالي اسكتلندا الأزهر الشريف الوسطية والاعتدال

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

صلاح يسجل وليفربول يصعق لاسك لينز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"عركة الخواجة".. تفاصيل مشاجرة أوسوريو مع الجهاز الفنى لبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)