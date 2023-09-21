محمود صديق: جامعة الأزهر كانت سباقة فى عقدها لمؤتمر تغير المناخ عام 2021م

أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر للدراسات العليا والبحوث، أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كانت سباقة ولديها رؤية بالتغيرات المناخية.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلي أن الجامعة نظمت المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان: «تغير المناخ التحديات والمواجهة» خلال الفترة من 18 إلى 20 من ديسمبر 2021 م تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة خبراء من جميع أنحاء العالم، مشيرا الي أن ذلك كان بالتوازي مع قيام الدولة المصرية بالاعداد لاستضافة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ cop 27 خلال العام الماضي 2022م، لافتا إلي أن البيئة والحفاظ عليها أمر مهم أكدت عليه تعاليم الإسلام الحنيف.



واوضح نائب رئيس جامعة الأزهر خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور، والذي كان بعنوان (قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقة الإسلامي والقانون) والذي نظمته الكلية بالتعاون بين كليتي الشريعة والقانون بطنطا وتفهنا الأشراف أهمية الحفاظ على البيئة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 م.



وأكد صديق في كلمته في المؤتمر الدولي الرابع الذي عقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وبحضور فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور حسن الصغير أمين عام هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد مغازي عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور طه الرشيدي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر إن الشريعة الإسلامية حثت على الحفاظ على البيئة من خلال مقاصدها الخمس.



وأشاد نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث بجهود كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور وتعاونها وتكاملها مع أشقائها كليتي الشريعة والقانون بطنطا برئاسة الدكتور حمدي سعد عميد الكلية، والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف برئاسة الدكتور رمضان الصاوي عميد الكلية، لافتا إلي أن انعقاد هذا المؤتمر في وجود ومشاركة كوكبة من العلماء في فعاليات هذا المؤتمر يبعث برسالة تؤكد على أننا نسير على الطريق الصحيح نحو الريادة والتقدم ورفع تصنيف جامعة الأزهر محليا واقليميا ودوليا.