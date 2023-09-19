الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يشهد تخرج سفراء الوسطية والاعتدال من سلطنة بروناي دار السلام

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالنماذج المضيئة من الطلاب الوافدين الدارسين في كعبة العلم وقبلة العلماء جامعة الأزهر.

جامعة الأزهر 

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تخرج طلبة سلطنة بروناي دار السلام الدارسين في جامعة الأزهر ومعهد قراءات شبرا، بحضور الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وسفير سلطنة بروناي دار السلام بالقاهرة، والدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.

جامعة الأزهر 

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ورحب رئيس جامعة الأزهر بالحضور جميعًا في الاحتفالية خاصة الحاضرين من أسر الخريجين والخريجات الذين جاؤوا من سلطنة بروناي دار السلام؛ ليشهدوا تخرج أبنائهم في جامعة الأزهر.

جامعة الأزهر 

ونقل رئيس الجامعة للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ودعواته الصادقات للخريجين بالتوفيق والنجاح، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، موضحًا أن الأزهر الشريف يدرس به قرابة ال 60  ألف طالبٍ وطالبة وفدوا من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أنهم جميعا يلقون رعاية وعناية كبيرة؛ كونهم سفراء للأزهر الشريف في مختلف دول العالم.

جامعة الأزهر 

وحث رئيس الجامعة الخريجين على طلب العلم، مشيرًا إلى أن تخرجكم اليوم هو بداية لطلب العلم، لافتا إلى أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وفي ختام الاحتفالية تم تكريم الطلاب المتميزين والطالبات المتميزات.

جامعة الأزهر 
جامعة الأزهر 
جامعة الأزهر 
جامعة الأزهر 
جامعة الأزهر 
جامعة الأزهر تخرج طلبة سلطنة بروناي لطنة بروناي أسر الخريجين والخريجات معهد قراءات

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