الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الموسيقار المصري هاني فرحات: دورة الموسيقى العربية المقبلة ستفيد الوطن العربي

هاني فرحات
هاني فرحات

قال الموسيقار هاني فرحات، إن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 يعتبر إرثًا عظيمًا معقبًا: "أتمنى أن أكون على قدر مسؤوليته". 

وأضاف الموسيقار هاني فرحات خلال لقائه ببرنامج "عاصمة الفنون" الذي تقدمه الإعلامية هدى كمال، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أتمنى أن أقدم شيء جديد خلال مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32 أكون فخور بها وسعيد بأن أكون قد قدمتها. 

دورة استثنائية 

وأوضح أن دورة الموسيقى العربية المقبلة ستكون دورة مميزة واستثنائية ، لافتاً إلى أن الاستثناء يتمثل في الرجوع إلى أصل المهرجان، حيث أن المهرجان تم تنفيذه منذ 31 عام من أجل مؤتمر علمي وأبحاث وباحثين لإفادة كل الوطن العربي، لم يكن يوجد به حفلات غنائية، معقبًا: "اعتقد أن السنوات الماضية تحول المهرجان إلى مهرجان للحفلات الغنائية". 

وأشار إلى أننا نسعى خلال هذه الدورة بالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا المصرية، بأن نرجع للأصل، حيث الرجوع إلى المؤتمر العلمي وتسليط الضوء على الأبحاث والباحثين.

الموسيقار هاني فرحات مهرجان الموسيقى العربية برنامج عاصمة الفنون وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الأوبرا المصرية

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