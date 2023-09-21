الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الليلة.. المايسترو هاني فرحات ضيف "عاصمة الفنون" على شاشة القاهرة الإخبارية

هاني فرحات
هاني فرحات

يستضيف برنامج “عاصمة الفنون” خلال حلقة تذاع الليلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، المايسترو هاني فرحات، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويتطرق المايسترو هاني فرحات، خلال الحلقة، إلى الدورة المقبلة من مهرجان الموسيقى العربية الذى يتولى إدارتها بالإضافة إلى حديثه لمحطاته المهمة بمسيرته التي شهدت تعاونه مع كبار المطربين.

هاني فرحات: شرف عظيم رئاسة مهرجان الموسيقى العربية 

وكان الموسيقار هاني فرحات أعرب عن فخره فى وقت سابق برئاسته لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، قائلًا: "شرف عظيم أن أترأس إدارة الدورة الحالية، وشرف وحمل كبير جدا جدا على كتفى".

ويذاع برنامج “عاصمة النجوم”، الخميس من كل أسبوع، واستضاف مؤخراً عدد من النجوم والنجمات مثل المخرج خالد جلال، والمخرج يسري نصر الله، والفنان محمد صبحي، صابرين، وفاء عامر، نادر عباسي، والمايسترو سليم سحاب.

المايسترو هانى فرحات هاني فرحات القاهرة الإخبارية عاصمة الفنون مهرجان الموسيقى العربية

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