جرائم مأساوية.. قتل وتمزيق وطعن وكلمة السر "خلافات أسرية"

جرائم أسرية مأساوية نشهدها يوميا في الشوارع يكون ضحيتها أحد الزوجين علي يد الأخر أو أحد أقارب الزوجين بسبب الخلافات الزوجية.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية تفاصيل أبرز الجرائم الأسرية خلال الـ 72 ساعة الماضية..

في الوقعة الأولي، تدخلت الأجهزة الأمنية، عقب نشر استغاثة سيدة مقيمة بمحافظة البحيرة من قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب وتهديدها بإلحاق الضرر بها بعد مُطالبتها بحقوقها الشرعية.

وتبين أن المشكو في حقه المذكور محكوم عليه في قضيتين "جنح اقتصادية " لصالح الشاكية والخاصين بالتعدي عليها والتشهير بها.

حيث قام المتهم بتصويرها دون علمها أثناء زواجهما ونشر صوراً لها والتشهير بها على مواقع التواصل الإجتماعي عقب إنفصالهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط المشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

قاتل زوج شقيقته بالخانكة: اتخانق مع أختى فى بيتنا وضربته بالنار

وفي الخانكة كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله جثة (خفير خصوصى - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى وتوفى حال إسعافه.

وبالانتقال وسؤال شقيق المتوفى قرر بأنه حال ذهاب شقيقه المتوفـى لمسكن أهلية زوجته لحل خلافات زوجية بينهما حدثت بينه وزوجته مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها شقيق زوجته فأطلق تجاهه عيار نارى من طبنجة كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، أرشدا عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

الزوجة الخائنة تقتل زوجها بمعاونة عشيقها بالإسكندرية

وفي الواقعة الثالثة شهدت منطقة زاوية عبد القادر بمحافظة الإسكندرية جريمة قتل بشعة خلال الأيام الماضية حيث قامت زوجة بمساعدة عشيقها بقتل زوجها البالغ من العمر 45 سنة، حيث قاما بتهشيم رأسه ووضعه داخل جوال، وإلقاء جثته بوادي القمر بمنطقة الدخيلة.

وكان اللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغا من نائبه اللواء صبري عزب حكمدار الإسكندرية، بالعثور على جثة داخل جوال وسط القمامة فى حالة تعفن رمي.

وعلى الفور، أمر اللواء بهاء زحير مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، حيث تبين من التحريات العثور على جثة عبد الستار إبراهيم عبد الستار "عامل" داخل جوال وسط القمامة مهشم الرأس فى حالة تعفن.

وتبين من تحريات فريق البحث أن مرتكب الحادث زوجته تبلغ من العمر 30 سنة، وعشيقها داخل شقة حيث قام العشيق بالامساك بالمجنى عليه وكتم أنفاسه وقيده بالحبال وإحضار "شومة" وهشيم رأسه، ووضع جثته داخل جوال، وقاما بنقل الجثة داخل توك توك، وأخبرا السائق أن الجوال بداخله جلد أغنام وقام بالاتصال بمجهول لأخد الجلد ولم يحضر فتوجهوا إلى منطقة وادى القمر بالدخيلة، وقاما بإلقائه من أعلى الكوبرى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهما، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سموحة، وقيام الدكتور جمال عبد العال رئيس الطب الشرعي بالإسكندرية بتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات.