“حرفتك صنعتك”.. ورش حرف يدوية تستضيفها مراكزال شباب ببني سويف

نفذ مركز شباب بدهل بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف، اليوم الثالث والختامي من الورشة السادسة من ورش الحرف اليدوية تحت شعار "حرفتك صنعتك" ضمن خطة دعم أندية الفتاة والتطوع، بمشاركة 30 فتاة من أندية الفتاة والتطوع.

التدريب يتضمن عمل الريزن من خامات البيئة المحيطة

وتضمنت فعاليات التدريب عمل الريزن من خامات البيئة المحيطة والتسويق للمنتجات، وذلك من خلال حرص وزارة الشباب والرياضة علي دعم الحرف اليدوية والتراثية والهاند ميد وتأهيل الفتيات وتدريبهم ونشر ثقافة العمل الحر لديهم بالاضافه الي تنمية مهارة التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الأعباء الاقتصادية الصعبة وخدمة لمجتمع.

وترمز ورش عمل الريزن من خامات البيئة، بهدف تشجيع الشباب والفتيات على التدريب المهني والحرفي واكتشاف مهاراتهم الابتكارية واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

وأكد هشام الجبالي، وكيل مديرية الشباب والرياضة ببني سويف، أنه يتم تدريب إعداد الفتيات وفق احتياجات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم الحياتية والتكنولوجية، وتدريبهم على الحرف اليدوية بهدف تحقيق مبدأ التكامل بين النظرية والتطبيق وذلك من خلال اكتسابهم كل من المعلومات النظرية والمهارات العقلية.

وأثبتت الفتيات تفوقا كبيرا وكشفت عن مواهب دفينة خاصة، وان التحلى بالصبر والأمانة هو الطريق للنجاح فى المشروعات الصغيرة،تزامنًا مع رؤية مصر 2030، وتأهيلهم لدخول سوق العمل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشتهم الحياتية.

وأكدت رحاب صلاح مدير إدارة الشباب، خلال إشرافها وتنفيذها للفاعلية على ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية تساعدهم على تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم لفتح آفاق جديدة لهم للإندماج بسوق العمل.