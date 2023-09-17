"ملحمة شعب وقائد".. أهالى بنى سويف: زيارة الرئيس جاءت بكل الخير

عبّر أهالى محافظة بنى سويف عن سعادتهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى المحافظة، وافتتاح عدد كبير من المشروعات فى كل القطاعات، مؤكدين أن الرئيس السيسى جاء حاملًا معه الخير لأهالى بنى سويف.

وقال مصطفى محمود، مدير إدارة المتابعة والرقابة بفرع بنى سويف للتأمين الصحى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى شرف لمحافظة بنى سويف وحملت كل الخير لنا، موضحًا أن الرئيس السيسى افتتح العديد من المشروعات العظيمة من أجل رفعة الوطن.

وأضاف «محمود»: «مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) أنقذتنا، بعد سنوات عانينا خلالها من الإهمال»، مؤكدًا: «الرئيس السيسى غيّر حياة أهالى الريف للأفضل، واهتم بصعيد مصر، وحرص على أن يعيش كل مواطن مصرى حياة كريمة، وعلى تحقيق تنمية شاملة من أجل المواطن المصرى».

وعبّرت أمنية جمعة، طالبة، عن سعادتها بافتتاح الرئيس السيسى جامعة بنى سويف الأهلية، التى تعد صرحًا تعليميًا كبيرًا داخل المحافظة.

وقالت «أمنية»: «أنا فخورة بالالتحاق بتلك الجامعة هذا العام، وأشكر الرئيس السيسى على افتتاح تلك الجامعة التى تضم كليات متنوعة، وتقلل من الاغتراب الذى كان يرهق الطلاب والأهالى».

وأشار محمود طلب، مواطن، إلى أن جميع أبناء قرية سدس الأمراء، بمركز ببا، فخورون بافتتاح الرئيس السيسى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل قريتهم، مؤكدًا: «كنا نحلم بذلك فى الماضى والحلم تحوّل إلى حقيقة».

وقال «طلب»: «لا نستطيع وصف مشاعرنا بعد وصول الرئيس السيسى إلى قريتنا، فسنظل فخورين بتلك المشروعات وسنتحدث أمام الجميع عن زيارة الرئيس السيسى لنا، وهو يحمل بين يده الخير للأهالى».

ولفت أشرف محمود، من أبناء المحافظة، إلى أن قرية سدس الأمراء تحولت إلى قرية نموذجية، تضم بداخلها كل المشروعات المتنوعة التى يحتاجها المواطن داخل قريته.

وتابع: «الرئيس السيسى أوفى بالوعد بإطلاق مشروعات (حياة كريمة)، وتحقق الحلم على أرض الواقع بافتتاح تلك المشروعات، فشكرًا سيادة الرئيس، شرفتنا ونورتنا وزيارة عزيزة على قلوبنا جميعًا».

وأكد عادل فتحى، مواطن من بنى سويف، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى مستشفى إهناسيا التخصصى بمثابة هدية كبيرة لأهالى مركز إهناسيا والمحافظة بأكملها.

وأوضح «فتحى»: «تلك الهدية تحمل داخلها إمكانات وخدمات كبيرة لنا، وأجهزة على أحدث مستوى، فالمستشفى الجديد صرح طبى على أعلى مستوى، لخدمة المواطن البسيط فى أى وقت».

ورأى أشرف حافظ أن استقبال المواطنين الرئيس السيسى، خلال زيارته بنى سويف، أكد محبتهم للأب والقائد.

وأضاف «حافظ»: «ما شاهده المواطنون خلال السنوات الماضية من إنجازات وافتتاحات جعلهم يشعرون بأن عليهم رد الجميل باستقبال الرئيس السيسى بتلك المشاعر المتأججة»، مؤكدًا: «فخورون بالوقوف أمام الرئيس السيسى والتحدث معه.. ونرى أنه جاء حاملًا الخير إلينا».

وقال كريم جمعة، شاب من أبناء المحافظة: زيارة الرئيس السيسى أسعدت قلوب كل أهالى بنى سويف وجميع قرى الريف المصرى، التى كانت منسية فى الماضى.

وأضاف «جمعة»: «الزيارة عكست مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بتنمية محافظات الصعيد، التى عانت طوال عشرات السنوات الماضية من غياب الخدمات المقدمة إليها، ولم يكن أحد يتصور أن يصل قطار التنمية والمشروعات العملاقة إلى الريف المصرى، والآن مع الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبح ينعم بمختلف المشروعات القومية».

وعبّرت آلاء حمدى عن سعادتها بالمشاركة فى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى على أرض محافظة بنى سويف، مؤكدة: «سعيدة لأننى أشاهد إنجازات حقيقية على أرض بنى سويف».

وقالت «آلاء»: «الرئيس السيسى يهتم بالفقراء، وبتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع.. أنا ممتنة للجهود الحثيثة فى تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق رفاهية المواطنين فى كل ربوع الوطن.. شكرًا من القلب للرئيس السيسى».

ووجّه عبدالله عبدالمعز الشكر إلى الرئيس السيسى على زيارته الكريمة واهتمامه العميق بمحافظة بنى سويف وقرى «حياة كريمة»، فلقد أظهر التزامًا حقيقيًا تجاه تلك المناطق وسعيه جاهدًا لتحقيق التنمية والتقدم فيها.

وقال «عبدالمعز»: «نثمن جهود الرئيس السيسى لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، ما يسهم فى رفاهية وتحسين حياة سكان هذه المناطق، شكرًا للرئيس السيسى على رؤيته الحكيمة والجهود المستمرة للنهوض بمحافظة بنى سويف وتحقيق التنمية المستدامة».

كما عبّرت خديجة أشرف جميل عن سعادتها بالمشاركة فى استقبال الرئيس السيسى، وقالت: «ده شرف كبير ليا ولينا كلنا داخل محافظة بنى سويف.. ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه بمحافظة بنى سويف وقرى حياة كريمة».

وأكدت جهاد منتصر، خريجة جامعة بنى سويف: «لا بد من توجيه الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لحضوره لمحافظتنا بنى سويف، وبجد كلنا فرحانين بحضور الرئيس السيسى، وبنشكره على كل حاجة قدمها للشعب المصرى، خصوصًا الشباب الذين أتاح لهم فرصًا كثيرة، منها المشاركة فى كل شىء والتعبير عن الرأى بحرية، وعمل مشروعات فى قطاعات التعليم والصحة وتوفير فرص عمل».

وقالت «جهاد»: «نشكر الرئيس السيسى على كل حاجة بيقدمها للشعب المصرى حتى نظل دولة متقدمة ومتطورة، ونكون من أفضل دول العالم بفضل وجوده معانا».

وأكد وجيه شعبان أن الافتتاحات التى تحدث فى محافظة بنى سويف خلال الفترة الراهنة تحدث بفضل الرئيس السيسى، وقد غيّرت محافظة بنى سويف وجعلتها من أكثر المحافظات التى تتمتع بمشروعات تنموية، بعدما كانت فقيرة.

وأضاف «شعبان»: «تلك المشروعات غيّرت حياة المواطن إلى الأفضل وجعلته فى مستوى معيشى راقٍ ووفرت له الخدمات».

وأوضحت دعاء طلعت، موظفة، أن زيارة الرئيس السيسى يوم عيد بالنسبة لأهالى بنى سويف، «كنا نشاهد زيارات الرئيس السيسى للمحافظات الأخرى، ونتمنى زيارته، وحقق الرئيس السيسى حلمنا وجاء إلينا بالخير وافتتح المشروعات.. فشكرًا يا ريس من أعماق قلبنا وبنقولك بنحبك ووراك لاستكمال مسيرتك فى النجاح».

وقال محمود أحمد، خريج كلية تربية رياضية جامعة بنى سويف، إن المحافظة شهدت مشروعات وإنجازات، على مدار السنوات الماضية بعد تولى الرئيس السيسى، لم تحدث من قبل.

وأضاف أنه على سبيل المثال لدينا الممشى السياحى الذى أصبح متنفسًا حقيقيًا لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، للاستمتاع خلال الأعياد والمناسبات بدلًا من الذهاب إلى المحافظات المجاورة، ومحور عدلى منصور الذى ربط الشرق والغرب، وعمل على تسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية والمحافظات المجاورة، وإنشاء صوامع «سدس» لتخزين الأقماح على أحدث مستوى لحفظ الغلال.

وذكر خضر عبده محمد، مدرس، أنه يسكن بمدينة بنى سويف الجديدة بشرق النيل، والتى شهدت طفرة كبيرة بعد تولى الرئيس السيسى، من حيث الاهتمام بالمدن الجديدة وزيادة الخدمات وافتتاح مشروعات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب، وتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وربط مدن شرق النيل بإنشاء محور عدلى منصور، ما سهل عليهم التنقل إلى مدينة بنى سويف فى أى وقت.

وفى السياق ذاته، قال خالد الشيخ، موظف، إن الإنجازات التى شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية واضحة للعيان، مضيفًا: «التغيير ملموس فى جميع القطاعات، مثل القطاع الصحى الذى شهد تطويرًا، خاصة مستشفى بنى سويف التخصصى ومستشفى إهناسيا التخصصى».

وأشار إلى التوسع فى المناطق الصناعية فى شرق النيل، والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وما حدث من تطوير فى الخدمات لأهالى القرى من كهرباء ومياه وشبكة الصرف الصحى وشبكة إنترنت بكفاءة عالية وغاز طبيعى، وأصبح لا يوجد فرق بين الريف والمدن فى الخدمات.

بدورها، قالت شيماء فتحى أمين، من ذوى الهمم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتم بذوى الهمم منذ توليه حكم البلاد، وأصبح لديهم صوت حقيقى، ولا توجد تفرقة بينهم والأسوياء فى كل القطاعات، الخاصة والحكومية.

وتابعت: «عند الذهاب إلى أى مشروع داخل المحافظة هناك اهتمام بذوى الهمم، وتخصيص أماكن لنا وتسهيلات، ما يجعلنا نفتخر ببلدنا».

المحافظ: مشروعات تنموية فى مختلف القطاعات

أعرب الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، عن شكره الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارته المحافظة، وافتتاحه عددًا من المشروعات التنموية والخدمية فى العديد من القطاعات والمرافق الخدمية.

وأكد المحافظ، فى بيان، أمس، تقديره اختيار الرئيس السيسى لبنى سويف لتكون محط الأنظار ومحور اهتمام وتركيز كل محافظات مصر، حيث كانت المحافظة بشرة خير، وأملًا لشعب مصر عامة، ولبنى سويف خاصة، حيث أعلن من أرضها عن حزمة من القرارات الاستثنائية لصالح المواطن المصرى، التى تضمنت العديد من العلاوات الاستثنائية والإعفاءات الضريبية وغيرها من القرارات، والتى تجسد إدراكه التام وشعوره وانحيازه الواضح للمواطنين، وحرصه على التيسير عليهم، فى ظل الأزمات العالمية والتحديات التى يشهدها العالم.

وأثنى المحافظ على حفاوة الاستقبال والسعادة الغامرة التى قابل بها المواطنون الرئيس السيسى، والتى تجسد بشكل كبير مدى التلاحم والحب بين المواطنين وقائدهم، وهو ما ظهر فى مشاهد عفوية خلال لقائه بإحدى الأسر، أو حواره مع الشباب والمواطنين، بشكل يجدد الأمل فى النفوس ويعزز الإرادة فى مواصلة المسيرة، رغم كل التحديات والظروف الاقتصادية والتحديات العالمية.

رئيس «بنى سويف الأهلية»: 3.7 مليار جنيه تكلفة الجامعة

أعرب رئيس جامعة بنى سويف القائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، الدكتور منصور حسن، عن شكره الرئيس عبدالفتاح السيسى على افتتاحه جامعة بنى سويف الأهلية، التى تقع على مساحة ٤٠ فدانًا، كهدية لأبنائه الطلاب بتكلفة ٣٫٧ مليار جنيه ضمن ١٦ جامعة تم إنشاؤها، بعد توجيهاته بتجهيزها وفق مواصفات الجامعات الذكية والتخصصات العلمية الحديثة للجامعة والتى تواكب احتياجات سوق العمل.

وقال إن افتتاح الجامعة الأهلية بمحافظة بنى سويف وإقليم شمال الصعيد يأتى ضمن اهتمام الرئيس السيسى بالمشروعات والقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى روافد التعليم العالى المختلفة من وجود جامعات حكومية، خاصة وتكنولوجية وأهلية ومعاهد، لافتًا إلى أن جامعة بنى سويف الأهلية تتميز بوجود برامج بينية فريدة ومبتكرة غير نمطية تلبى احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى التخصصات العلمية والتطبيقية المختلفة.

وأضاف: «نمتلك ١٢ كلية بواقع ١٩ برنامجًا، حيث حققنا إنجازًا فى سرعة معدلات الإنشاء والتجهيزات للجامعة وفقًا لأعلى معايير الجودة بما يضمن استدامة تقديم أفضل مستوى من خدمة التعليم داخل المحافظة والمحافظات المجاورة وفق أحدث النظم الحديثة».