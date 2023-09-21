الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جمال الكشكي: الثقة بين الرئيس السيسي والمصريين متفردة ومستمرة

جمال الكشكي
جمال الكشكي

كشف الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن جهود الدولة لزيادة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي يدرك أهمية النهوض والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري.

وأضاف أن هناك حالة ثقة كبيرة بين الرئيس السيسي والشعب المصري منذ سنوات طويلة، موضحاً أن الشعب يثق في الشعب والرئيس عندما تحرك لدحر المخاطر كان يثق بشكل كبير في المصريين، لأن هذه الثقة مستمرة ومتفردة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يعمل علي النهوض بكل نواحي الحياة في البلاد، من خلال إنشاء بنية تحتية على أعلى مستوى.

الحماية الاجتماعية اكسترا نيوز جمال الكشكي الكاتب الصحفى الرئيس السيسي

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