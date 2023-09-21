الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: "مصر أرخص بلد في المعيشة مقارنة بدول تانية" (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس السيسي

على مدار سنوات من ولاية الرئيس السيسي شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات وهى التي لمسها المواطن ودعمت على مدار كل تلك السنوات، ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحاب كبيرا من قبل المصريين والتي جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت في نمو مصر اقتصاديًا.

وقال أحد المواطنين أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لكم الانجازات والنجاحات التي حققها في الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية، والنهوض بالاقتصاد وبالدولة عموما على كافة المستويات في العديد من المجالات.

أكد أن مصر تعتبر من أرخص الدول في المعيشة مقارنة بمختلف الدول العربية والأجنبية معلقا :"لو قارنت مصر ببلد زي دبي .. أمريكا.. لندن.. أديس أبابا.. واشنطن.. كينيا.. جنوب أفريقيا وغيرها من الدول هتلاحظ الفرق في المعيشة وأن العيشة في مصر رخيصة مقارنة بدول تانية كتير محتاجة تعيش في مستوى عالي عشان تقدر تعيش فيها".

واستكمل حديثه بأن بإجماع الأراء لدى المقيمين في الدول العربية والأجنبية أن مستوى المعيشة في مصر أرخص من مستوى المعيشة في أى دولة أخرى سواء أجنبية أو عربية.

وأضاف أن المصريين يشعرون بارتفاع الأسعار بسبب مقارنتها بأسعار الماضي والعقود الماضية ما يجعلهم يشعرون بالفرق، إلا أنه في حال مقارنة الأسعار بأي دولة أخرى سوف يشعرون بالاختلاف وأن أي دولة أخرى تحتاج دخل كبير لكي تتمكن من المعيشة فيها.

إنجازات في عهد الرئيس السيسي 

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

https://www.youtube.com/shorts/8mm515tLapc

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